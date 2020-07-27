Путин и Трамп отстали от Меркель в рейтинге одобрения лидеров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 71,59 (-0,01) Инвестиции, 14:36
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 83,78 (+0,67) Инвестиции, 14:36
В Москве неизвестный устроил стрельбу в Южном Бутово Общество, 16:16 Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД Общество, 16:13 Активисты на Мартинике снесли памятник первой жене Наполеона Политика, 16:10 Я весь внимание: десять техник вовлечения для участников онлайн-встреч Экономика образования, 16:00  Эксперты назвали разницу зарплат учителей и врачей в Москве и регионах Общество, 15:44 Модный дом Longchamp закроет подразделения в России из-за коронавируса Общество, 15:43 Покупаем Toyota RAV4: реальные цены, версии, наличие, сроки Авто, 15:38 Читаем новый печатный номер «РБК Стиль. Недвижимость и дизайн» в онлайне Стиль, 15:25 Как адаптировать сайт под мобильные устройства Pro, 15:20 ВОЗ созовет чрезвычайный комитет для оценки ситуации с COVID-19 в мире Общество, 15:19 ЛУКОЙЛ войдет в проект по добыче углеводородов в Сенегале Бизнес, 15:16 Курс евро превысил ₽84 впервые с 22 апреля Инвестиции, 15:14 Вице-чемпион мира Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит» Спорт, 15:13 Власти Вьетнама объявили о появлении более заразного типа коронавируса Общество, 15:10
Политика ,  
0 

Путин и Трамп отстали от Меркель в рейтинге одобрения лидеров

В проведенном Gallup по всему миру опросе изучают доверие к лидерам четырех стран. Действия Ангелы Меркель в мире оценивают наиболее позитивно. За второе место борются Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Inquam Photos / Octav Ganea via Reuters)

Руководители России, США и Китая «ведут острую борьбу» за второе место в ежегодно обновляемом рейтинге одобрения действий мировых лидеров. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете компании Gallup.

Проведенные Gallup опросы (в каждой из более чем 130 охваченных исследованием стран было опрошено по 1 тыс. человек) показали, что с наибольшим одобрением в мире относятся к действиям в 2019 году (опросы проводились с марта 2019 года по февраль 2020-го) руководства Германии. Проводимую Ангелой Меркель и ее кабинетом политику одобряют 44% всех респондентов (медианный показатель). Годом ранее он составлял 39%, но и этого хватало, чтобы оставаться на первом месте. В последний раз Германия уступила его США в 2016 году.

Меркель заявила о необходимости задуматься о мире без лидерства США
Политика
Ангела Меркель

Рейтинг одобрения действий руководства США обвалился в 2017 году — с 48 до 30%, но с тех пор медленно растет — до 31% в 2018-м и 33% в 2019 году. Последний прирост позволил Дональду Трампу обойти китайского лидера Си Цзиньпина, рейтинг которого снизился с 34 до 32%.

Показатель одобрения действия руководства России за последний год не изменился — 30%. Как и в предыдущие десять с лишним лет, Владимир Путин занимает в рейтинге последнее место. Также страна остается на втором месте в рейтинге неодобрения, уступая лишь США — действия администрации Дональда Трампа критически оценивают 42% респондентов, а команды Владимира Путина — 33%. Действия руководства КНР не одобряют 30% опрошенных, а канцлера Германии — только 21%.

В следующем году ситуация может измениться, что эксперты Gallup связывают с пандемией COVID-19.

«Глобальная пандемия, вероятно, повлияет на то, как мир будет судить о руководстве всех четырех стран — США, Германии, Китая и России, — когда их в следующий раз об этом спросят. Все страны могут столкнуться с ростом или падением своих котировок в зависимости от того, как их руководители отреагировали на глобальный кризис, но особенно это относится к Китаю, откуда, как считается, пришел COVID-19, и США, объявившим о выходе из Всемирной организации здравоохранения в разгар пандемии», — отмечено в отчете Gallup.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы сообщают, что в разных регионах мира действия руководителей США, Германии, Китая и России оценивают по-разному. Например, в Европе политику Меркель не одобряют 24%, что несколько больше, чем в среднем в мире, зато поддерживают, как и годом ранее, сразу 56%. Действия же руководства США одобряют 24% и не одобряют 61%: по сравнению с предыдущим годом доля критиков подросла (+2 п.п.), а одобряющих не изменилась. Доля тех, кто одобряет поведение властей Китая, сократилась до 23%, кто не одобряет — увеличилась до 51%.

Наиболее критически в Европе оценивают действия руководства России — 62% против и лишь 19% за — на 2 п.п. меньше, чем годом ранее.

Горбачев предупредил мировых лидеров об опасности авантюристской политики
Политика
Михаил Горбачев

В других частях света расклад сил другой. В Азии:

  • действия руководства Германии одобряют 39%, не одобряют 23%;
  • США — одобряют 32%, не одобряют 39%;
  • Китая — одобряют 31%, не одобряют 37%;
  • России — одобряют 30%, не одобряют 36%.

В Африке:

  • действия руководства США одобряют 52%, не одобряют 20%:
  • Китая — одобряют 51%, не одобряют 16%;
  • Германии — одобряют 46%, не одобряют 18%;
  • России — одобряют 40%, не одобряют 33%.

В Новом Свете:

  • действия руководства Германии одобряют 35%, не одобряют 25%:
  • США — одобряют 34%, не одобряют 51%;
  • Китая — одобряют 32%, не одобряют 35%;
  • России — одобряют 28%, не одобряют 35%.
Автор: Евгений Калюков
Теги: Gallup, социологический опрос
Материалы по теме
ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга одобрения работы Путина после послания
Политика
Левада-центр зафиксировал рост одобрения премьера после смены кабмина
Политика
Горбачев предупредил мировых лидеров об опасности авантюристской политики
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter