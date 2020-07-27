Путин и Трамп отстали от Меркель в рейтинге одобрения лидеров

В проведенном Gallup по всему миру опросе изучают доверие к лидерам четырех стран. Действия Ангелы Меркель в мире оценивают наиболее позитивно. За второе место борются Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин

Ангела Меркель (Фото: Inquam Photos / Octav Ganea via Reuters)

Руководители России, США и Китая «ведут острую борьбу» за второе место в ежегодно обновляемом рейтинге одобрения действий мировых лидеров. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете компании Gallup.

Проведенные Gallup опросы (в каждой из более чем 130 охваченных исследованием стран было опрошено по 1 тыс. человек) показали, что с наибольшим одобрением в мире относятся к действиям в 2019 году (опросы проводились с марта 2019 года по февраль 2020-го) руководства Германии. Проводимую Ангелой Меркель и ее кабинетом политику одобряют 44% всех респондентов (медианный показатель). Годом ранее он составлял 39%, но и этого хватало, чтобы оставаться на первом месте. В последний раз Германия уступила его США в 2016 году.

Рейтинг одобрения действий руководства США обвалился в 2017 году — с 48 до 30%, но с тех пор медленно растет — до 31% в 2018-м и 33% в 2019 году. Последний прирост позволил Дональду Трампу обойти китайского лидера Си Цзиньпина, рейтинг которого снизился с 34 до 32%.

Показатель одобрения действия руководства России за последний год не изменился — 30%. Как и в предыдущие десять с лишним лет, Владимир Путин занимает в рейтинге последнее место. Также страна остается на втором месте в рейтинге неодобрения, уступая лишь США — действия администрации Дональда Трампа критически оценивают 42% респондентов, а команды Владимира Путина — 33%. Действия руководства КНР не одобряют 30% опрошенных, а канцлера Германии — только 21%.