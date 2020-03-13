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Политика ,  
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Горбачев предупредил мировых лидеров об опасности авантюристской политики

Первый президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и совместно противостоять распространению коронавирусной инфекции. Текст его обращения опубликовала «Новая газета».

«Прошло всего два месяца с начала 2020 года, а мир уже дважды оказывался на грани столкновения с участием великих держав. Это были самые настоящие военные действия — в Иране, Ираке, Сирии. Затем участники вроде бы одумались, отошли от грани... Что это? Это старая политика «балансирования на грани войны». Опасная, авантюристическая политика», — отметил Горбачев.

По его словам, в последнее время слышатся заявления о приемлемости применения силы и восхваления ядерного оружия, а «в воздухе пахнет войной».

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«Запад винит во всем Россию, а Россия — Запад. США выходят из договоров об ограничении вооружений. Военные самолеты летают все ближе к чужим границам, корабли опасно сближаются, ракетами несколько раз сбивали гражданские самолеты. Ради власти ястребы готовы на все», — отметил Горбачев, указав на опасность возможного развязывания военных действий.

Экс-лидер СССР призвал мировых лидеров одуматься и остановиться от любых действий, приближающих катастрофу. Такие меры Горбачев считает важными, тогда, к в свете последних событий мир столкнулся с общей угрозой — пандемией коронавируса. По мнению Горбачева, в особенности важна ответственность «великих держав».

Он также посетовал на то, что лидеры США и Великобритании отвергли предложение Владимира Путина приехать в Москву в связи с 75-летием Победы, а также обсудить вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН нынешнюю тревожную обстановку и подтвердить тезис о недопустимости ядерной войны».

«И все же я продолжаю надеяться, что ответственность возьмет верх над авантюризмом, разум — над хаосом», — резюмировал экс-лидер СССР.

Теги: Михаил Горбачев, «Новая газета»
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