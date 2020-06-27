Меркель заявила о необходимости задуматься о мире без лидерства США

Страны Европы должны задуматься над новой реальностью, в которой США могут не стремиться к роли мирового лидера, как это было раньше. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью европейским газетам, передает The Guardian.

По словам Меркель, европейцы выросли со знанием того, что Соединенные Штаты стремятся быть мировой державой. «Если бы США сейчас захотели перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам бы нужно было очень серьезно задуматься над этим», — добавила она.

Меркель также прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа, который ранее сообщил о своем решении сократить американский контингент в Германии. Канцлер отметила, что войска Соединенных Штатов помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но также американские интересы.

Ранее Трамп заявил о намерении о намерении сократить число американских военных в Германии до 25 тыс. человек. Свое решение он объяснил тем, что ФРГ нарушает обязательства по платежам НАТО и задолжала альянсу «миллиарды долларов».