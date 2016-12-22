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Белый дом ответил на предложение о визите Трампа в Москву
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Белый дом ответил на предложение о визите Трампа в Москву
Политика, 18:03
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Белый дом ответил на предложение о визите Трампа в Москву
Официальное приглашение от российских властей в Вашингтоне пока не получили, но президент США не против нанести визит, сообщили в администрации Трампа
Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

В администрации США заявили, что президент Дональд Трамп открыт к предложению о визите в столицу России, сообщил Bloomberg. Однако в Белом доме также сказали, что официального приглашения из Москвы пока не получили.

«Президент Трамп ожидает визита президента Путина в Вашингтон в начале года, он также открыт к предложению приехать в Москву по получении официального приглашения», — цитирует Reuters слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Под началом года Сандерс подразумевала 2019 год, уточнило агентство.

Ранее в пятницу, 27 июля, президент Владимир Путин сказал, что Москва такое приглашение направила. Он добавил, что готов к визиту в США для встречи с американским коллегой, если будут обеспечены «соответствующие условия».

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Отдельно Путин отметил, что положительной стороной американского президента является его готовность выполнить предвыборные обещания.

Сандерс 19 июля рассказала, что Трамп поручил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону направить в Кремль приглашение нанести визит в США.

На следующий день российский посол в США Анатолий Антонов, выступая на дискуссионной площадке клуба «Валдай», призвал к постоянному диалогу между лидерами двух стран. Но он также заметил, что двум странам не стоит «множить количество саммитов».

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин
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