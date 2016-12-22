Белый дом ответил на предложение о визите Трампа в Москву

Официальное приглашение от российских властей в Вашингтоне пока не получили, но президент США не против нанести визит, сообщили в администрации Трампа

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

В администрации США заявили, что президент Дональд Трамп открыт к предложению о визите в столицу России, сообщил Bloomberg. Однако в Белом доме также сказали, что официального приглашения из Москвы пока не получили.

«Президент Трамп ожидает визита президента Путина в Вашингтон в начале года, он также открыт к предложению приехать в Москву по получении официального приглашения», — цитирует Reuters слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Под началом года Сандерс подразумевала 2019 год, уточнило агентство.

Ранее в пятницу, 27 июля, президент Владимир Путин сказал, что Москва такое приглашение направила. Он добавил, что готов к визиту в США для встречи с американским коллегой, если будут обеспечены «соответствующие условия».

Отдельно Путин отметил, что положительной стороной американского президента является его готовность выполнить предвыборные обещания.

Сандерс 19 июля рассказала, что Трамп поручил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону направить в Кремль приглашение нанести визит в США.

На следующий день российский посол в США Анатолий Антонов, выступая на дискуссионной площадке клуба «Валдай», призвал к постоянному диалогу между лидерами двух стран. Но он также заметил, что двум странам не стоит «множить количество саммитов».