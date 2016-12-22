Путин заявил о готовности встречаться с Трампом в Вашингтоне и Москве

Российские власти направили президенту США Дональду Трампу приглашение нанести визит в Москву, заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент России Владимир Путин.
Он добавил, что и сам готов нанести визит в Вашингтон, «если будут созданы соответствующие условия для работы» (цитата по ТАСС). По словам российского президента, у двух лидеров запланированы контакты на различных международных площадках, включая саммит G20.
Путин считает, что президент США стремится выполнить данные им обещания, это, по словам российского лидера, является «большим плюсом». «Можно критиковать его за то, что он делает, и многие занимаются этой критикой, но одно совершенно очевидно — он стремится к выполнению своих предвыборных обещаний», — подчеркнул он.
Два президента провели 16 июля первую полноформатную встречу в Хельсинки (до этого они контактировали на полях многосторонних саммитов). После нее помощник президента Юрий Ушаков сказал, что американская делегация предложила провести следующие переговоры в США.
Помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон 25 июля заявил, что президент планирует провести новую встречу с Путиным «уже после 1 января».