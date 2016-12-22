Путин рассказал о «большом плюсе» Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что большим плюсом американского лидера Дональда Трампа является его стремление выполнять предвыборные обещания. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего данных своим избирателям, американскому народу», — сказал Путин. Он пояснил, что это является «положительной спецификой» президента США. Также, по словам Путина, можно критиковать Трампа за то, что он делает, но совершенно очевидно, что он стремится к выполнению предвыборных обещаний.

Ранее Путин рассказал, что Трампу направлено приглашение посетить Москву. Российский президент добавил, что готов приехать в Вашингтон, «если будут созданы соответствующие условия для работы».

16 июля в Хельсинки прошла встреча Путина и Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 19 июля написала, что Трамп предложит Путину посетить американскую столицу осенью, и обсуждения по данному вопросу уже идут. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что американская сторона предложила провести следующую встречу лидеров в Вашингтоне, но подготовка к ней пока не началась. Впоследствии советник Трампа Джон Болтон заявил, что президент США намерен провести следующую встречу с Путиным в 2019 году.

