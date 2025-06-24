Минобороны: за три часа над шестью регионами перехвачено 18 украинских дронов

Минобороны сообщило о перехвате 18 беспилотников ВСУ за три часа

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Над шестью российскими регионами силы ПВО сбили за три часа 18 украинских дронов, сообщила пресс-служба Минобороны. Там уточнили, что речь идет о промежутке с 13:00 до 16:05 мск.

«В период с 13:00 мск до 16:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Семь беспилотников уничтожили в Воронежской области, пять — в Ульяновской, по два — в Пензенской и Курской, по одному — в Белгородской и Саратовской областях.

Рано утром 24 июня Минобороны сообщило о 20 украинских дронах, сбитых над Россией за ночь. 14 из них перехватили над Курской областью, еще два — над Московским регионом, остальные — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

Всего же за минувшие сутки, согласно дневной сводке военного ведомства, было уничтожено 168 беспилотников. Также российские ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и управляемую ракету большой дальности «Нептун».