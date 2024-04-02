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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве заявили о разработке дронов с дальностью действия более 1 тыс. км

Минцифры Украины сообщило о разработке дронов дальностью более 1 тыс. км
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу произвести не менее 1 млн беспилотников в 2024 году. Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что предприятия «хотят перевыполнить эту цель»
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Украина в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с 2023 годом, заявил в интервью Die Welt министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

По его словам, речь идет о дронах с радиусом действия от 700 до 1 тыс. км. «Но сейчас есть модели, способные пролететь более 1 тыс. км», — сказал министр.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о цели произвести не менее 1 млн беспилотников в 2024 году. The Wall Street Journal связывала это с замедлением поставок помощи от западных стран. Как отмечал Зеленский в феврале, 90% дронов, используемых на фронте — украинского производства.

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Фото:Алина Смутко / Reuters

По словам Федорова, предприятия работают по плану, но «хотят перевыполнить цель» в 1 млн. Это касается БПЛА различных типов: FPV-дронов (First Person View, вид от первого лица), разведывательных, транспортных, боевых, морских, а также дронов-камикадзе. По мнению министра, к концу 2024 года на поле боя могут появиться первые прототипы дронов с искусственным интеллектом. В прошлом сентябре Минобороны страны допустило к эксплуатации в Вооруженных силах дроны Saker Scout, работа программного обеспечения которых построена на алгоритмах ИИ.

Главком ВСУ Александр Сырский называл развитие беспилотных систем одним из своих приоритетов. В феврале Минобороны Украины объявило о запуске «коалиции дронов», куда вошли несколько стран Европы. Замминистра Екатерина Черногоренко заявила, что Украине нужно $1,5 млрд от стран Запада для производства на территории страны беспилотных летательных аппаратов.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает боевые действия, но не повлияет на них. Страны, которые поставляют Украине оружие, российские власти считают участниками конфликта.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина беспилотники дроны БПЛА Военная операция на Украине
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