Медведев назвал хищение госактивов возможным поводом для объявления войны

Хищение государственных активов или арест должностных лиц могут стать формальными поводами для объявления войны, заявил Медведев на юридическом форуме. Вместе с этим он подчеркнул, что Россия не собирается «нападать на Запад»

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Хищение государственных активов при определенных условиях может быть квалифицировано как casus belli (юридический термин: формальный повод для объявления войны. — РБК), заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Хищение государственных активов при определенных условиях вообще может быть квалифицировано как агрессия и даже стать casus belli, так как в ответ у государства может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону», — сказал он (цитата по ТАСС). Еще одним поводом для объявления войны политик назвал попытки привлечения должностных лиц других государств к ответственности.

Вместе с этим Медведев подчеркнул, что Россия не собирается «нападать на Запад», несмотря на его прямую вовлеченность в конфликт на Украине. За это, по словам зампреда Совбеза, этим странам придется понести «моральную и юридическую ответственность».

После начала военной операции на Украине в конце февраля 2022 года страны Запада заморозили международные резервы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийском Euroclear. В прошлом году они принесли около €4,4 млрд чистой прибыли.

В июне ЕС согласовал использование прибыли от российских активов для Украины. Первый транш на €1,4 млрд должен поступить Киеву до конца месяца. Средства направят через страны-посредники — Германию, Чехию и Данию.

Российские власти сравнивали подобные действия Запада с воровством и грозили зеркальными мерами. В мае президент Владимир Путин разрешил российским судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Речь идет о находящемся на территории России движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах.

Министр финансов США Джанет Йеллен при этом отказывалась считать использование прибыли от российских активов воровством. «Вообще нет смысла в том, чтобы считать это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении [депозитарии Euroclear]», — объяснила она, отметив, что российские средства «приносят доход учреждению».