 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Медведев назвал хищение госактивов возможным поводом для объявления войны

Медведев: хищение госактивов может стать формальным поводом для объявления войны
Сюжет
Война санкций
Хищение государственных активов или арест должностных лиц могут стать формальными поводами для объявления войны, заявил Медведев на юридическом форуме. Вместе с этим он подчеркнул, что Россия не собирается «нападать на Запад»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Хищение государственных активов при определенных условиях может быть квалифицировано как casus belli (юридический термин: формальный повод для объявления войны. — РБК), заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Хищение государственных активов при определенных условиях вообще может быть квалифицировано как агрессия и даже стать casus belli, так как в ответ у государства может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону», — сказал он (цитата по ТАСС). Еще одним поводом для объявления войны политик назвал попытки привлечения должностных лиц других государств к ответственности.

Вместе с этим Медведев подчеркнул, что Россия не собирается «нападать на Запад», несмотря на его прямую вовлеченность в конфликт на Украине. За это, по словам зампреда Совбеза, этим странам придется понести «моральную и юридическую ответственность».

Евросоюз утвердил передачу Украине €1,4 млрд доходов от активов России
Политика
Жозеп Боррель

После начала военной операции на Украине в конце февраля 2022 года страны Запада заморозили международные резервы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийском Euroclear. В прошлом году они принесли около €4,4 млрд чистой прибыли.

В июне ЕС согласовал использование прибыли от российских активов для Украины. Первый транш на €1,4 млрд должен поступить Киеву до конца месяца. Средства направят через страны-посредники — Германию, Чехию и Данию.

Российские власти сравнивали подобные действия Запада с воровством и грозили зеркальными мерами. В мае президент Владимир Путин разрешил российским судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Речь идет о находящемся на территории России движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах.

Министр финансов США Джанет Йеллен при этом отказывалась считать использование прибыли от российских активов воровством. «Вообще нет смысла в том, чтобы считать это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении [депозитарии Euroclear]», — объяснила она, отметив, что российские средства «приносят доход учреждению».

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Дмитрий Медведев война Военная операция на Украине арест активов российские активы
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
ЕС ввел механизм по изъятию активов российских компаний
Экономика
Британия одобрила передачу «зависших» активов ВТБ в специальный траст
Финансы
Евросоюз утвердил передачу Украине €1,4 млрд доходов от активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 17:29
Истории таксистов, спасших жизнь пассажирам РБК и Яндекс Go, 18:10
«Химки» объявили о возвращении 37-летнего Дениса Глушакова Спорт, 18:07
Аренда помещений под магазины и услуги в элитных ЖК Москвы выросла на 15% Недвижимость, 18:05
Дипломаты США назвали запрет СМИ в России возвращением в советское время Политика, 18:02
Тренер заявил, что пятиборка осудила спецоперацию ради шанса на Олимпиаду Спорт, 18:01
JPMorgan: выплаты клиентам криптобирж-банкротов сбалансируют друг друга Крипто, 17:53
В Севастополе после атаки ВСУ появятся укрытия-блиндажи Политика, 17:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Трансмашхолдинг» пообещал проверить все поезда после расцепления на МЦД Общество, 17:46
Медведев заявил о срочном характере мирного предложения России по Украине Политика, 17:41
Как конфронтация двух президентов привела Боливию на грань переворота Политика, 17:40
В ГК «Галс-Девелопмент» произошло усиление управленческой команды Пресс-релиз, 17:39
Алсу на предложение мужа ответила, что «назад дороги нет» Общество, 17:37
В чем вред и польза инфляции, и как ее обогнать РБК и СберИнвестиции, 17:37
ЦБ понизил официальный курс доллара почти на ₽3 Инвестиции, 17:30