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Политика ,  
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Евросоюз утвердил передачу Украине €1,4 млрд доходов от активов России

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Urs Flueeler / Reuters)

Евросоюз утвердил решение о передаче Украине €1,4 млрд доходов от российских активов, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters.

По словам дипломатов, Венгрия задерживает принятие необходимых правовых мер. Венгрия, блокировавшая план ЕС по передаче прибыли, обвинила других членов союза в «бессовестном» нарушении правил.

«Это четкая красная линия, раньше не было примеров такого бессовестного нарушения общеевропейских правил», — сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине в мае 2024 года. Сийярто объяснил решение тем, что проект документа предусматривал признание только одного варианта мирного плана (президента Украины Владимира Зеленского).

В том же месяце Венгрия объявила, что блокирует одобрение Евросоюзом изъятия прибыли с заблокированных российских активов на военные нужды. Страны ЕС официально приняли план по использованию прибыли от активов российского Центробанка, замороженных в ЕС, для обороны Украины.

Financial Times сообщил 24 июня 2024 года о юридическом механизме ЕС для обхода вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных российских активов. Руководство ЕС предложило Венгрии сделку: Будапешт не участвует в военной миссии альянса по Украине, но и не блокирует решения блока. Однако Венгрия, по словам Борреля, отказалась.

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Москва отмечала, что любые меры в отношении замороженных активов на Западе будут восприняты как «воровство российского имущества». Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому суды в России получили право использовать американское имущество на территории страны, движимое и недвижимое, в том числе компаний и американцев, для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

В странах G7 и ЕС, а также в Австралии после начала военных действий на Украине заблокированы активы ЦБ на сумму около $280 млрд (€260 млрд). Большая часть средств находится в распоряжении бельгийской финансовой группы Euroclear. В 2023 году они принесли €4,4 млрд чистой прибыли, а в первом квартале этого года — еще €1,6 млрд.

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Теги
Венгрия МИД Евросоюз Жозеп Боррель
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