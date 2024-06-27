На Украине после скандалов сменят руководство обеспечения армии

В Минобороны Украины инициировали создание органа по вопросам организации развития материального обеспечения ВСУ. «Страна.ua» писало, что «откаты» и договоренности с компаниями при поставках по военным заказам все еще существуют

Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Министерство обороны Украины запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.

Также в Департаменте политики закупок Минобороны Украины создадут коллегиальный орган по вопросам организации развития материального обеспечения ВСУ. Он пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО.

По данным украинского министерства, такие шаги являются принципиальной позицией ведомства и частью стратегии по повышению «прозрачности и эффективности в системе материального обеспечения ВСУ».

Ранее «Страна.ua» сообщало, что на Украине видоизменилась коррупционная схема при поставках по заказам Минобороны страны, однако «откаты» и договоренности с компаниями продолжают существовать. Собеседник издания рассказал, что сформировался пул компаний, которые заранее знали, что выиграют, какой бы товар и цены они ни предложили. При этом завышение цены шло в несколько раз, а «откат» составлял от 10 до 30%. Ситуация поменялась после раскрытия ситуации с продажей армии яиц по завышенным ценам, но участники рынка «начали строить новые схемы», подчеркнул источник. Теперь они составляют технические условия по продукции так, чтобы поставщик использовал сырье от определенного производителя, который единственный выпускает те или иные материалы.

Руководитель Департамента политики закупок Глеб Каневский сказал, что некоторые спецификации были разработаны несколько лет назад и сейчас не соответствуют требованиям ведения текущего конфликта. По его словам, ведомство нацелено пересмотреть все спецификации, чтобы допустить к торгам «государственного оператора тыла» как можно больше местных производителей для обеспечения ВСУ.

Ведомство полагает, что одной из целей закупочной реформы является упрощение доступа для новых производителей и поставщиков к закупкам для нужд ВСУ, что должно улучшить конкуренцию между ними и, соответственно, повысить качество поставляемого имущества.

В мае в Пентагоне заявили, что уровень коррупции на Украине по-прежнему остается одним из самых высоких в Европе. По данным ведомства, конфликт создал новые возможности для коррупции, включая взятки, «откаты» и завышенные расходы на закупки в Минобороны Украины, особенно при закупках летального оружия, в которых прозрачность ограничена из-за уровня секретности таких закупок. Ситуация привела к закупкам некачественного оборудования или потере средств. В августе президент Украины Владимир Зеленский предлагал приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения.