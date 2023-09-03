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Минобороны Украины подало иск к аудиторам из-за яиц

Минобороны Украины подало в суд на аудиторов из-за данных о закупке яиц по 17 грн
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны Украины обвинили в коррупции из-за контрактов с закупкой яиц за 17 грн за штуку. Ведомство подчеркнуло, что нашло ошибку и вовремя отказалось от контракта, а аудиторы «транслируют нарративы российской пропаганды»
Фото: Patrick Pleul / ZB / dpa / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / ZB / dpa / Global Look Press

Минобороны Украины подало иск о защите деловой репутации с требованием «опровергнуть недостоверную информацию о якобы закупке яиц по 17 грн за штуку» против Госаудитслужбы. Карточка дела (910/13757/23) опубликована на сайте Хозяйственного суда Киева, выдержки из документа приводит «Юридична газета».

В иске указывается, что глава аудиторского ведомства Алла Басалаева в конце мая «сообщила недостоверную информацию, имеющую заведомо ложные или искаженные сведения о произошедших событиях». Речь идет о ее интервью изданию «Главком», Басалаева тогда утвердительно ответила на вопрос журналистов, действительно ли аудиторская проверка выявила закупку Минобороны Украины яиц по завышенной стоимости: «Да, покупали по 17 грн за штуку. Десяток — 170 грн».

Минобороны подчеркнуло, что не приобрело ни по одному из контрактов яйца по 17 грн за штуку, а обратные утверждения «транслируют нарративы российской пропаганды, будто государство не борется с коррупцией» и вредит репутации оборонного ведомства в условиях военного положения.

Советник украинского министра обороны Алексей Копытько подчеркнул, что цена 17 грн за 100 г яиц появилась в одном из контрактов, но ошибку заметили еще до журналистов и отправили документ на переделку, причем руководитель департамента закупок был уволен. Однако, указал он, документ был слит, и начался скандал.

«Проверялось именно министерство [обороны] и 110 воинских частей. Военные части манипулировали: мол, у нас война, не мешайте, аудиторы, работать. Хотя мы планово заходили даже в воинские части, которые действительно сейчас защищают государство. Но ведь мы работаем не с теми, кто ведет бои, а с теми, кто, как и мы, работает, сидя на стульях», — говорила во время интервью глава Госаудитслужбы Украины.

Эти слова украинское военное ведомство также сочло искажающими действительность, заявив, что позиция аудиторов формирует у обычного читателя впечатление, будто ВСУ «умышленно и безосновательно не допустили аудиторов к выполнению своих должностных обязанностей».

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Украина Минобороны Украины аудиторы Госзакупки
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