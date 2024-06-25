«Страна» узнала детали коррупционных схем по закупкам для армии Украины

Раньше тендеры на поставки выигрывали определенные фирмы, было необходимо одобрение офиса Зеленского. После коррупционных скандалов схема изменилась: для нужных компаний подгоняли технические условия тендера

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На Украине видоизменилась коррупционная схема при поставках по заказам Минобороны, однако «откаты» и договоренности с компаниями продолжают существовать, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на руководителя одной из фирм-поставщиков украинской армии.

По словам источника издания, коррупция при закупках была с самого начала боевых действий. В первое время тендер почти нельзя было выиграть без согласования «с офисом президента и без откатов».



«Сформировался пул «своих» компаний, которые заранее знали, что выиграют, какой бы товар и цены они не предложили. Завышение цены шло в несколько раз. Откат составлял от 10% до 30%, но все равно все хорошо зарабатывали. Это касается всех заказов для Минобороны — и одежды, и продуктов для армии», — рассказал собеседник «Страны».

По его словам, нередко по таким контрактам поставляли «неликвид», и некоторые представители бизнеса просили чиновников, чтобы предпринимателей включили в состав «комиссии по приемке» для остановки «потока некачественной продукции» для ВСУ, но идею не поддержали.

Ситуация изменилась, когда была раскрыта ситуация с продажей армии яиц по завышенным ценам. Но после этого участники рынка «начали строить новые схемы», отметил собеседник «Страны». Они заключались в том, что технические условия по продукции были подстроены под то, чтобы поставщик использовал сырье от определенного производителя, который единственный выпускает те или иные материалы.



Например, сказал источник издания, речь шла о фурнитуре или нитках, которые могли не подходить для того или иного товара, но их поставщиком была определенная компания.



Кроме того, добавил он, также распространена практика представления китайских товаров как украинских. То есть продукцию покупают в КНР «в три-четыре раза дешевле», а затем к ней просто пришивают украинские бирки и «накручивают цену». Особенно это касается нижнего белья, пояснил источник.

В мае стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бывшему заместителю руководителя офиса президента Андрею Смирнову в незаконном обогащении. В конце марта он был уволен с должности заместителя председателя офиса президента (главой является Андрей Ермак), на которой он работал с сентября 2019 года, и курировал судебную реформу.