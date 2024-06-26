Почему Байден хочет разрешить подрядчикам Пентагона работать на Украине

Администрация президента США Джо Байдена готовится разрешить американским подрядчикам работать на Украине. Чем они там будут заниматься и как это может повлиять на ход боевых действий — в статье РБК

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Чем будут заниматься подрядчики Пентагона на Украине

Администрация президента США Джо Байдена планирует снять негласный запрет на работу на Украине подрядчиков Министерства обороны, сообщает CNN со ссылкой на четыре источника. В Белом доме еще прорабатывают отдельные нюансы и не получили окончательного одобрения Байдена. Если он даст добро, то изменения вступят в силу до конца текущего года и Пентагон сможет заключать с оборонными компаниями контракты на техническое обслуживание и ремонт вооружений, поставляемых Киеву Соединенными Штатами.

В результате американские подрядчики оборонного ведомства впервые получат возможность официально работать на территории Украины с начала боевых действий 24 февраля 2022 года. Прежде Вашингтон воздерживался от подобного шага как из соображений безопасности своих граждан, так и чтобы не дать Москве лишних поводов заподозрить военнослужащих США в прямом участии в конфликте.

Как отмечают собеседники CNN, снятие ограничений не приведет к значительному присутствию американских подрядчиков на Украине, как это было, например, в Ираке. Во время военной кампании США 2003–2011 годов численность сотрудников подрядных организаций, нанятых Пентагоном для работы там (не только для технического обслуживания, но и для обеспечения логистики и охраны объектов), составила 190 тыс., превысив численность американских военнослужащих даже на пике в 2007 году. Из-за этого они нередко становились целями боевиков: в марте 2014 года четверо сотрудников частной военной компании Blackwater попали в засаду и были жестоко убиты иракскими повстанцами вблизи Эль-Фаллуджи, после чего вооруженные силы США провели штурм города.

Скорее всего, одновременно на Украине будет находиться от нескольких десятков до пары сотен человек, прогнозирует CNN. Участники тендеров должны будут предоставить Пентагону детальные планы по снижению рисков для своих сотрудников.

В конце мая администрация США сняла другой важный запрет — на применение поставляемых Украине вооружений для ударов по России. Сначала разрешение касалось лишь целей в российских регионах, граничащих с Харьковской областью, однако 20 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) можно наносить удары американским оружием вдоль всей границы — «везде, где российские войска пересекают границу с российской стороны... чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию».

Разрешение на работу американских подрядчиков приобретает особую важность и в связи с ожидаемым поступлением на Украину многофункциональных истребителей F-16 американского производства, нуждающихся в техническом обслуживании. По словам европейских и американских представителей, поставки начнутся летом, после того как первая партия украинских летчиков завершит многоэтапное обучение пилотированию этих истребителей. По данным The Guardian, Бельгия, Дания и Нидерланды планируют передать Украине в общей сложности около 80 истребителей F-16.

Американские специалисты также могут быть привлечены к обслуживанию и ремонту реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитных ракетных комплексов HAWK, гаубиц M777, противотанковых ракетных комплексов Javelin, систем ПВО Patriot, боевых машин пехоты Bradley и танков M1 Abrams.

Как присутствие американских подрядчиков повлияет на ход боевых действий

В первую очередь эта мера призвана ускорить процесс ремонта и технического обслуживания американской техники на фоне продолжающихся территориальных потерь Украины, отмечает CNN. Прежде американские системы вооружений, получившие повреждения в боевых действиях, приходилось вывозить для ремонта в Польшу, Румынию и другие страны НАТО, что оборачивалось существенной потерей времени. Американские военнослужащие и специалисты оружейных компаний иногда консультировали украинских военных по видеосвязи, но это не всегда давало необходимый результат.

В итоге на Украине целые поля заняты сломанной или подбитой западной техникой, рассказал РБК заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин. «Украинские специалисты не могут обеспечить ее ремонт по объективным причинам: нет людей, нет запчастей, техника из разных стран требует разных навыков и знания языков», — пояснил он.

На один полет истребителя F-16, который вскоре поступит на вооружение ВСУ, приходится около 16 часов работ по техобслуживанию, отмечает старший советник американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канчиан. Учитывая заявление Белого дома, что американские истребители будут базироваться на территории Украины, а не на авиабазах за пределами страны, как планировалось, возможность обслуживать самолеты на месте значительно упростит логистику и позволит более широко задействовать их в боевых операциях.

Отправка американских подрядчиков на Украину позволит существенно сократить расходы Пентагона в условиях роста цен как на сами вооружения и боеприпасы, поставляемые Украине, так и на их обслуживание. Диана Маурер, директор отдела обороноспособности и управления Счетной палаты США, заявила Business Insider, что в среднем Министерство обороны тратит на эксплуатацию и поддержку системы вооружения почти в два раза больше, чем на ее разработку и создание. Транспортировка поврежденных систем с линии фронта в соседние страны НАТО лишь повысила этот ценник.

В Москве этот шаг будет расценен как очередная ступень эскалации конфликта со стороны Вашингтона, предположил Козюлин. «На лестнице эскалации еще остались ступени, и США показывают готовность подняться выше. Но в конечном счете эта лестница ведет к глобальной ядерной войне. В Белом доме это понимают, но верят, что знают пределы», — отметил он.

По мнению эксперта, американские специалисты, включая сотрудников оборонных компаний, работали на Украине и до начала боевых действий, и после: тестировали новейшие разработки, собирали полезные знания и оказывали техническое содействие ВСУ. «Сегодня они [США] начинают говорить об этом открыто, то есть хотят превратить секретную деятельность в обычный американский бизнес на войне. И в очередной раз это происходит по одной схеме: США фактически ставят вопрос о легализации того, что уже давно происходит», — считает Козюлин. Он добавил, что на ситуацию на поле боя подобный шаг никак не повлияет, однако американские специалисты станут приоритетной целью для Вооруженных сил России.