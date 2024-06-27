На Украине напомнили о действии мобилизации на три категории студентов
На Украине с 1 июля под мобилизацию могут попасть три категории студентов, передает УНИАН. Речь идет о тех, кто обучается заочно, получает второе или третье высшее образование или образование, которое ниже по уровню уже имеющегося.
По данным агентства, отсрочку смогут получить:
- студенты очной формы обучения;
- студенты дневной или дуальной формы обучения;
- ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся согласно ч. 2. ст. 10 закона «Об образовании»;
- научные и педагогические сотрудники вузов, техникумов, колледжей и других организаций, у которых есть ученое звание или научная степень;
- педагоги профессионально-технических учреждений и общеобразовательных школ со ставкой более 0,75 полной на основном месте работы.
Студентам старше 18 лет рекомендовали обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата) до 16 июля.
продлевали. В апреле президент Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий правила призыва в армию. В частности, возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в ТЦК и носить с собой военный билет. Эти нововведения вступили в силу 18 мая.
По данным спикера Минобороны Украины старшего лейтенанта Дмитрия Лазуткина, данные обновили около 2,3 млн военнообязанных, среди них к военной службе оказались пригодны 1,1 млн человек.
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