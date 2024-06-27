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Военная операция на Украине ,  
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На Украине напомнили о действии мобилизации на три категории студентов

С 1 июля на Украине начнут мобилизовывать три категории студентов
Сюжет
Военная операция на Украине
Студентов очной формы обучения, получающих второе или третье высшее образование или то, которое ниже по уровню уже имеющегося, могут мобилизовать с 1 июля, напомнило УНИАН. Зеленский в апреле ужесточил правила призыва в армию
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

На Украине с 1 июля под мобилизацию могут попасть три категории студентов, передает УНИАН. Речь идет о тех, кто обучается заочно, получает второе или третье высшее образование или образование, которое ниже по уровню уже имеющегося.

По данным агентства, отсрочку смогут получить:

  • студенты очной формы обучения;
  • студенты дневной или дуальной формы обучения;
  • ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся согласно ч. 2. ст. 10 закона «Об образовании»;
  • научные и педагогические сотрудники вузов, техникумов, колледжей и других организаций, у которых есть ученое звание или научная степень;
  • педагоги профессионально-технических учреждений и общеобразовательных школ со ставкой более 0,75 полной на основном месте работы.

Студентам старше 18 лет рекомендовали обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата) до 16 июля.

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Фото:dsns_telegram / Telegram
После начала операции на Украине ввели военное положение и объявили мобилизацию, которые неоднократно продлевали. В апреле президент Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий правила призыва в армию. В частности, возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в ТЦК и носить с собой военный билет. Эти нововведения вступили в силу 18 мая.

По данным спикера Минобороны Украины старшего лейтенанта Дмитрия Лазуткина, данные обновили около 2,3 млн военнообязанных, среди них к военной службе оказались пригодны 1,1 млн человек.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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