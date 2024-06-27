С 1 июля на Украине начнут мобилизовывать три категории студентов

На Украине напомнили о действии мобилизации на три категории студентов

Студентов очной формы обучения, получающих второе или третье высшее образование или то, которое ниже по уровню уже имеющегося, могут мобилизовать с 1 июля, напомнило УНИАН. Зеленский в апреле ужесточил правила призыва в армию

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

На Украине с 1 июля под мобилизацию могут попасть три категории студентов, передает УНИАН. Речь идет о тех, кто обучается заочно, получает второе или третье высшее образование или образование, которое ниже по уровню уже имеющегося.

По данным агентства, отсрочку смогут получить:

студенты очной формы обучения;

студенты дневной или дуальной формы обучения;

ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся согласно ч. 2. ст. 10 закона «Об образовании»;

научные и педагогические сотрудники вузов, техникумов, колледжей и других организаций, у которых есть ученое звание или научная степень;

педагоги профессионально-технических учреждений и общеобразовательных школ со ставкой более 0,75 полной на основном месте работы.

Студентам старше 18 лет рекомендовали обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата) до 16 июля.

После начала операции на Украине ввели военное положение и объявили мобилизацию, которые неоднократно продлевали . В апреле президент Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий правила призыва в армию. В частности, возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в ТЦК и носить с собой военный билет. Эти нововведения вступили в силу 18 мая.

По данным спикера Минобороны Украины старшего лейтенанта Дмитрия Лазуткина, данные обновили около 2,3 млн военнообязанных, среди них к военной службе оказались пригодны 1,1 млн человек.