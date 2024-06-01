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Военная операция на Украине ,  
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Депутат Рады заявил, что мобилизация затронет спасателей и пожарных

Депутат Рады Гончаренко: Киев решил мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС
Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине отсрочку от мобилизации не получат сотрудники ГСЧС, сообщил нардеп Гончаренко. На сайте украинского правительства появилась петиция за предоставление брони спасателям и пожарным, она почти набрала нужное число подписей
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Из-за новых условий мобилизация на Украине затронет сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в прошлом мае включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Власти решили мобилизовать ГСЧС. <...> Их мобилизация-это бессмыслица. Кто будет делать их работу?» — написал он в телеграм-канале.

Гончаренко добавил, что на сайте правительства Украины есть петиция, чтобы спасателям и пожарным предоставляли бронь от мобилизации. За один день ее подписали 24 023 человека из 25 тыс. необходимых.

На Украине с начала боевых действий ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Снизился возраст тех, кто подлежит призыву — с 27 до 25 лет. При этом во время военного положения нельзя призывать мужчин от 18 до 25 лет, не прошедших срочную службу. Теперь на Украине существуют только две категории годности к службе — «годен» и «не годен». Получившие до этого категорию «ограниченно годен» должны повторно пройти медкомиссию.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Кроме того, изменились и условия предоставления отсрочек от призыва. Например, возможности получить отсрочку больше нет у тех, кто работает на предприятиях, в учреждениях и организациях Министерства обороны Украины, отмечает УНИАН. Как пишет «РБК-Украина», на отсрочку от мобилизации, в частности, могут претендовать работники органов военного управления и воинских частей (подразделений) Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, управления государственной охраны, аппарата Министерства внутренних дел и эксперты учреждений экспертной службы МВД.

В марте кабинет министров Украины планировал привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. Речь шла о военнообязанных, которые зарабатывают от 35 тыс. гривен (около 83 тыс. руб.), уплачивают НДФЛ в размере более 6,3 тыс. гривен (около 15 тыс. руб.), IT-специалистам и тем, кто платит единый социальный налог в размере более 7,7 тыс. гривен (около 18 тыс. руб.). 

Однако, по данным «РБК-Украина», в офисе украинского президента отказались привязать бронирование к уровню зарплат, поскольку в Генштабе ВСУ считают, что это не решит проблему дефицита кадров. Бюджет Украины может не получить из-за этого $5 млрд.

В середине мая украинский кабмин внес изменения в порядок бронирования, сообщал представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук. По его словам, речь в основном шла о сотрудниках предприятий ТЭК и подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт и поставку оборудования.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Алексей Гончаренко Отсрочка от мобилизации бронирование спасатели пожарные ГСЧС Украины
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