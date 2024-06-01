Депутат Рады заявил, что мобилизация затронет спасателей и пожарных

На Украине отсрочку от мобилизации не получат сотрудники ГСЧС, сообщил нардеп Гончаренко. На сайте украинского правительства появилась петиция за предоставление брони спасателям и пожарным, она почти набрала нужное число подписей

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Из-за новых условий мобилизация на Украине затронет сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в прошлом мае включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Власти решили мобилизовать ГСЧС. <...> Их мобилизация-это бессмыслица. Кто будет делать их работу?» — написал он в телеграм-канале.

Гончаренко добавил, что на сайте правительства Украины есть петиция, чтобы спасателям и пожарным предоставляли бронь от мобилизации. За один день ее подписали 24 023 человека из 25 тыс. необходимых.

На Украине с начала боевых действий ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Снизился возраст тех, кто подлежит призыву — с 27 до 25 лет. При этом во время военного положения нельзя призывать мужчин от 18 до 25 лет, не прошедших срочную службу. Теперь на Украине существуют только две категории годности к службе — «годен» и «не годен». Получившие до этого категорию «ограниченно годен» должны повторно пройти медкомиссию.

Кроме того, изменились и условия предоставления отсрочек от призыва. Например, возможности получить отсрочку больше нет у тех, кто работает на предприятиях, в учреждениях и организациях Министерства обороны Украины, отмечает УНИАН. Как пишет «РБК-Украина», на отсрочку от мобилизации, в частности, могут претендовать работники органов военного управления и воинских частей (подразделений) Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, управления государственной охраны, аппарата Министерства внутренних дел и эксперты учреждений экспертной службы МВД.

В марте кабинет министров Украины планировал привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. Речь шла о военнообязанных, которые зарабатывают от 35 тыс. гривен (около 83 тыс. руб.), уплачивают НДФЛ в размере более 6,3 тыс. гривен (около 15 тыс. руб.), IT-специалистам и тем, кто платит единый социальный налог в размере более 7,7 тыс. гривен (около 18 тыс. руб.).

Однако, по данным «РБК-Украина», в офисе украинского президента отказались привязать бронирование к уровню зарплат, поскольку в Генштабе ВСУ считают, что это не решит проблему дефицита кадров. Бюджет Украины может не получить из-за этого $5 млрд.

В середине мая украинский кабмин внес изменения в порядок бронирования, сообщал представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук. По его словам, речь в основном шла о сотрудниках предприятий ТЭК и подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт и поставку оборудования.