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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал понижение дипотношений стандартной практикой

Песков: понижение дипотношений — это практика стран, сталкивающихся с враждой
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Россия просчитывает разные варианты на эскалацию напряженности, однако никаких решений на этот счет не принималось, сказал Песков. Ранее Рябков говорил, что Москва рассматривает возможность понижения дипотношений с Западом
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Вопрос о понижении уровня дипломатических отношений — это стандартная дипломатическая практика государств, которые сталкиваются с недружественными или даже враждебными проявлениями в свой адрес, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«По мере того, как растет вовлеченность стран коллективного Запада, США в украинский конфликт, конечно, Россия не может не рассматривать различные варианты ответов на такое враждебное вмешательство в украинский кризис», — сказал он, отвечая на вопрос, при каких условиях возможно понижение уровня дипотношений с Западом — США и ЕС.

По словам Пескова, когда западные государства открыто декларируют, что их главная задача — обеспечение стратегического поражения России на поле боя, это не может не вызывать ответную реакцию Москвы.

Рябков призвал не спекулировать на тему понижения дипотношений с Западом
Политика
Фото:Замглавы МИДа Сергей Рябков (Гавриил Григоров / ТАСС)

В качестве ответной реакции на подобную растущую вовлеченность и непрекращающуюся эскалацию напряженности со стороны Запада на континенте Россия просчитывает разные варианты, сказал он, однако пока никаких решений на этот счет не принималось.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Известиям» рассказал, что российские власти рассматривают возможность понизить уровень дипотношений с западными странами в ответ на санкции против России. Он уточнял, что такие решения принимаются на самом высоком уровне, поэтому пока их нет, а «спекулировать на эту тему контрпродуктивно». «Должны оставаться каналы общения, в том числе на высоком уровне», — отметил замглавы МИДа.

24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций. Они направлены против российской энергетики, финансового сектора и торговли, в них включены в том числе ограничения на транзит сжиженного природного газа через европейские порты, запрет на использование системы обмена финансовыми сообщениями СПФС, которая является российским аналогом SWIFT, запрет на импорт гелия.

Москва осуждает введение ограничений и считает их незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что западные государства пытаются измотать российскую экономику и «спровоцировать рост социально-политической напряженности внутри страны» при помощи санкций, но безуспешно.

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