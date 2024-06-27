Рябков призвал не спекулировать на тему понижения дипотношений с Западом

По словам Рябкова, западные страны антироссийскими действиями приближают себя к точке невозврата. Он пообещал болезненную реакцию в ответ на «упоение собственной безнаказанностью»

Фото: Замглавы МИДа Сергей Рябков (Гавриил Григоров / ТАСС)

Власти России рассматривают возможность понизить уровень дипломатических отношений с западными странами в ответ на антироссийские санкции, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью «Известиям».

«Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это — предмет рассмотрения и все это изучается», — сказал Рябков. Он уточнил, что решения такого рода принимаются на самом высоком уровне, поэтому, пока их нет, «спекулировать на эту тему контрпродуктивно».

Рябков уточнил, что, несмотря на все «перипетии острейшей фазы в наших отношениях с так называемым коллективным Западом», работа послов — тяжелая функция, особенно в нынешних условиях, и ей нельзя пренебрегать. «Должны оставаться каналы общения, в том числе на высоком уровне», — пояснил замглавы МИДа.

Рябков добавил, что «противники» — то есть западные страны — должны знать, что они «шаг за шагом приближают себя к точке невозврата». «В каком смысле точка невозврата? Пусть они думают и сами решают, но эта внешнеполитическая вседозволенность и упоение собственной безнаказанностью в итоге приведет к тому, что реакция с нашей стороны окажется гораздо более болезненной», — уточнил дипломат.

Евросоюз принял 14-й пакет санкций, направленный против российской энергетики, финансового сектора и торговли 24 июня. Они включают ограничения на транзит сжиженного природного газа через европейские порты, меры против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений Банка России, ограничения на импорт гелия и другие.

Москва осуждает введение антироссийских ограничений и считает их незаконными. Президент Владимир Путин отметил, что страны Запада пытаются измотать экономику России и «спровоцировать рост социально-политической напряженности внутри страны» при помощи санкций, но безуспешно.