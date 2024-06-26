Братьев участников теракта в Дагестане арестовали

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В Дагестане арестовали шестерых родственников экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, сообщили ТАСС в силовых структурах региона. Источник «РИА Новости» в силовых структурах заявил, что речь идет о сыновьях Омарова.

По данным телеграм-канала Baza, Советский и Кировский районные суды отправили под арест шестерых сыновей Омарова на срок от 2 до 13 дней по обвинениям в мелком хулиганстве. По той же статье 25 июня арестовали их отца. Из постановления суда следовало, что причиной стала нецензурная лексика.

Baza также публикует видео с пятью мужчинами, которые представляются как «семья Омаровых». «Мы всегда были против экстремизма и терроризма. Просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат», — говорит один из мужчин.

РБК направил запросы в Советский районный суд Махачкалы.

Среди участников нападения на церкви, синагоги и полицейских в Дербенте и Махачкале 23 июня были, по данным ТАСС и Baza, двое сыновей Омарова — Осман и Адиль, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев.

В результате теракта и столкновений боевиков с правоохранителями погиб 21 человек, из них 16 — сотрудники МВД. Пострадали 46 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов.

В ходе контртеррористической операции были ликвидированы пять боевиков. По словам источника РБК, по одной из версий, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

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