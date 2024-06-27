Минобороны: уничтожены семь БПЛА в Московской, Тверской и Белгородской областях

Минобороны заявило об уничтожении дронов в Московской и Тверской областях

Прошедшей ночью были уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба тверской администрации сообщала о двух атаках дронов. На месте падения обломков шла ликвидация последствий, каких, не уточнялось. Власти Подмосковья не приводили информацию о беспилотниках. В Белгородской области с 1:30 до 2:00 объявляли ракетную опасность.

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