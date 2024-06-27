Минобороны заявило об уничтожении дронов в Московской и Тверской областях
Прошедшей ночью были уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей», — сказано в сообщении.
Ранее пресс-служба тверской администрации сообщала о двух атаках дронов. На месте падения обломков шла ликвидация последствий, каких, не уточнялось. Власти Подмосковья не приводили информацию о беспилотниках. В Белгородской области с 1:30 до 2:00 объявляли ракетную опасность.
Материал дополняется
Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми
Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности
Видео с места крушения пассажирского поезда
«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане
Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»
Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории
ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России
Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией
«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит
Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает
ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO
В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине