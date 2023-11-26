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В Тверской области обезвредили беспилотник, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

«В Торжокском районе Тверской области обезврежен беспилотный летальный аппарат», — говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений нет, отметили в пресс-службе.

Полеты БПЛА запрещены в 67 регионах России, в том числе в Тверской области.

Утром 26 ноября российские военные пресекли атаку 24 беспилотников в пяти областях — Московской, Смоленской, Брянской, Калужской и Тульской. Московские аэропорты Домодедово и Жуковский в течение часа утром приостанавливали работу, вскоре ограничения сняли. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что один из дронов намеревался атаковать цель в Москве.

Беспилотник, сбитый в Туле, попал в жилой многоквартирный дом. В результате атаки один человек пострадал, у него резаные раны. В трех квартирах дома выбило стекла, серьезных повреждений здание не получило