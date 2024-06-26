Губернатор сообщил о попытке дронов атаковать военные объекты под Вязьмой
Смоленская область около 4:00 утра подверглась атаке двух беспилотников, сообщил губернатор Василий Анохин.
«Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе. Силами ПВО вражеские БПЛА были подавлены. Жертв и разрушений нет», — написал он.
Глава региона обратился к местным жителям и призвал их при обнаружении частей БПЛА не приближаться к ним и вызывать экстренные службы.
Минобороны России уточнило, что были задействованы дроны самолетного типа.
23 июня Анохин сообщил о работе ПВО над Смоленском и Ярцево, а утром 22 июня — о попытке двух БПЛА атаковать военный объект в Смоленском районе.
До этого власти Смоленской области докладывали об атаке БПЛА в мае. Тогда, по их данным, дроны пытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Рославльском районе на юго-востоке области.
В апреле в результате удара БПЛА по этому региону начались пожары на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах. В Ярцево на время восстановительных работ отключали подачу воды и света.
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