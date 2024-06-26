 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор сообщил о попытке дронов атаковать военные объекты под Вязьмой

Губернатор Анохин сообщил о попытке дронов атаковать военные объекты под Вязьмой
Сюжет
Военная операция на Украине
Дроны самолетного типа были подавлены системой ПВО, разрушений и погибших нет. О предыдущей попытке беспилотников атаковать военные объекты в регионе губернатор отчитывался несколько дней назад
Василий Анохин
Василий Анохин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Смоленская область около 4:00 утра подверглась атаке двух беспилотников, сообщил губернатор Василий Анохин.

«Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе. Силами ПВО вражеские БПЛА были подавлены. Жертв и разрушений нет», — написал он.

Глава региона обратился к местным жителям и призвал их при обнаружении частей БПЛА не приближаться к ним и вызывать экстренные службы.

Минобороны России уточнило, что были задействованы дроны самолетного типа.

На промзоне в Воронежской области произошел пожар после атаки дронов
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

23 июня Анохин сообщил о работе ПВО над Смоленском и Ярцево, а утром 22 июня — о попытке двух БПЛА атаковать военный объект в Смоленском районе.

До этого власти Смоленской области докладывали об атаке БПЛА в мае. Тогда, по их данным, дроны пытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Рославльском районе на юго-востоке области.

В апреле в результате удара БПЛА по этому региону начались пожары на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах. В Ярцево на время восстановительных работ отключали подачу воды и света.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Смоленская область беспилотники дроны
Материалы по теме
Два человека пострадали при атаке шести дронов севернее Белгорода
Политика
Производитель дробовиков заявил, что НАТО использует их против БПЛА
Политика
На Google Maps нашли сверхсекретный беспилотник США
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 93,73 (-0,34) Инвестиции, 25 июн, 17:34 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 87,28 (-0,1) Инвестиции, 25 июн, 17:34
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездок РБК и Millennium, 08:24
Двух человек задержали по делу о пожаре во Фрязино Общество, 08:22
Почему юань так и не смог заменить доллар — The Economist Pro, 08:21
Минфин назвал стоимость строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург Экономика, 08:03
К HeadHunter подали иск из-за негативных отзывов о работодателе Технологии и медиа, 08:00
Минобороны подало иск против телефонного завода из дела генерала Шамарина Политика, 07:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:50
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Учебник для селлеров: как начать работу на маркетплейсе РБК И МТС Банк, 07:45
Мбаппе оскорбил Левандовского во время матча Евро Спорт, 07:37
Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить до 25% Вино, 07:30
Освобожденные в рамках обмена с Украиной военные прилетели в Москву Политика, 07:19
Губернатор сообщил о попытке дронов атаковать военные объекты под Вязьмой Политика, 07:05
Минфин смягчил предложения по НДФЛ для владельцев иностранных компаний Экономика, 07:00
На руднике «Уралкалия» в Соликамске произошла вспышка метана Общество, 06:57