Губернатор сообщил о попытке дронов атаковать военные объекты под Вязьмой

Дроны самолетного типа были подавлены системой ПВО, разрушений и погибших нет. О предыдущей попытке беспилотников атаковать военные объекты в регионе губернатор отчитывался несколько дней назад

Василий Анохин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Смоленская область около 4:00 утра подверглась атаке двух беспилотников, сообщил губернатор Василий Анохин.

«Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе. Силами ПВО вражеские БПЛА были подавлены. Жертв и разрушений нет», — написал он.

Глава региона обратился к местным жителям и призвал их при обнаружении частей БПЛА не приближаться к ним и вызывать экстренные службы.

Минобороны России уточнило, что были задействованы дроны самолетного типа.

23 июня Анохин сообщил о работе ПВО над Смоленском и Ярцево, а утром 22 июня — о попытке двух БПЛА атаковать военный объект в Смоленском районе.

До этого власти Смоленской области докладывали об атаке БПЛА в мае. Тогда, по их данным, дроны пытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Рославльском районе на юго-востоке области.

В апреле в результате удара БПЛА по этому региону начались пожары на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах. В Ярцево на время восстановительных работ отключали подачу воды и света.