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Военная операция на Украине ,  
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Над Тверской областью сбили два беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области сработала ПВО и сбила беспилотник, сообщила пресс-служба администрации региона.

«В настоящее время на месте падения обломков аппарата работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия падения БПЛА», — уточнили в администрации. Пострадавших не было.

Через час пресс-служба властей области сообщила о еще одной атаке дрона, ПВО его уничтожила. На месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

Ситуация находится на контроле главы Тверской области Игоря Рудени. Он поручил областным ведомствам оказать необходимое действие экстренным службам.

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С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Последний раз в Тверской области беспилотник обезвредили в ноябре 2023 года. Пострадавших и разрушений не было.

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Теги
Тверская область беспилотники Украина
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