 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Глава партии Марин Ле Пен выступил за поставки Киеву боеприпасов

Глава партии Марин Ле Пен Барделла выступил за поставки Киеву боеприпасов
Сюжет
Военная операция на Украине
Однако Барделла заявил, что возражает против передачи Киеву вооружений, которые могут привести к эскалации конфликта, а также против отправки войск. Ле Пен прочит ему пост премьера Франции в случае победы ее партии на выборах
Фото: Sylvain Lefevre / Getty Images
Фото: Sylvain Lefevre / Getty Images

Глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла (он сменил Марин Ле Пен во главе партии в ноябре 2022 года) выступил за поставки на Украину боеприпасов, необходимых ей для обороны. Однако он возражает против передачи Киеву вооружений, которые могут привести к эскалации конфликта. Об этом сообщает Bloomberg. Барделла также не поддерживает отправку войск в страну, чего не исключал в будущем президент Эммануэль Макрон.

Ле Пен прочит 28-летнему Барделле пост премьер-министра Франции в случае победы ее ультраправой партии на предстоящих парламентских выборах. Национальное объединение одержало победу на выборах в Европарламент. Макрон после поражения заявил, что распускает Национальное собрание и объявил досрочные выборы, они пройдут 30 июня и 7 июля.

Сможет ли партия Ле Пен снова выиграть выборы во Франции
Политика
Эмманюэль Макрон

«Но моя красная линия не изменится: никакого оборудования, которое могло привести к последствиям. Моя красная линия — это соучастие в войне», — заявил Барделла.

Он отметил, что не намерен ставить под вопрос обязательства, взятые на себя Парижем, но речь идет о вопросе доверия к европейским партнерам и союзникам по НАТО. Ле Пен во время предвыборной кампании в 2022 году обещала, что Франция покинет объединенные силы НАТО в Европе.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Марин Ле Пен поставки оружия Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Евросовет не смог определить главные должности в блоке после выборов
Политика
В Брюсселе нашли сходство ситуации во Франции с выходом Британии из ЕС
Политика
Кремль ответил на сообщения о возможном уходе Макрона в отставку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 93,3 (-2,09) Инвестиции, 18 июн, 17:26 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 87,04 (-2,01) Инвестиции, 18 июн, 17:26
Почему обычный welcome-тренинг для IT не работает. Что предложить еще Pro, 15:51
Росфинмониторинг внес Татьяну Лазареву в список террористов Политика, 15:47
«Барселона» закрыла все свои академии в самой густонаселенной стране мира Спорт, 15:45
«Яндекс» решил инвестировать более 100 млрд руб. в креативную индустрию Финансы, 15:44
Аналог Amazon и обход SWIFT: в чем суть «объединения» Wildberries и Russ Технологии и медиа, 15:42
Во Франции 17-летний пловец вывихнул плечо, празднуя отбор на Олимпиаду Спорт, 15:41
Эксперты предсказали снижение мощности майнеров биткоина в США из-за жары Крипто, 15:34
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Доля обеспеченных заемщиков в льготной ипотеке превысила 85% Недвижимость, 15:32
«Иви» показал тизер-сцену из драмы «Дайте шоу!» с Милошем Биковичем Life, 15:31
В США заявили, что F-16 разместят на территории Украины Политика, 15:27
Совфед разрешил РКН блокировать «зеркала» запрещенных сайтов Технологии и медиа, 15:27
Рябков рассказал, что может помешать странам вступить в БРИКС Политика, 15:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:15
Володин поручил приостановить участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ Политика, 15:12