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Военная операция на Украине ,  
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Макрон отверг опасения, что Франция «завтра вступит в бой» на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Франции не считает, что в его страну «придет какая-то война» и что французские войска «завтра» будут участвовать в боях на Украине. В Москве предупреждали, что подобные шаги Запада не останутся без ответа
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон (Фото: Andre Pain / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает, что французские войска «завтра вступят в бой» на территории Украины. Об этом он заявил в подкасте Génération Do It Yourself, его слова приводит L'Alsace.

Так Макрон ответил на опасения французов по поводу того, что военные действия на Украине могут вылиться в полномасштабный конфликт на территории Франции.

«Я не думаю, что на нашу землю придет какая-то война. <...> И что мы завтра собираемся воевать на украинской земле», — заверил французский лидер.

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При этом он подчеркнул, что на Украине на карту поставлено будущее Европы и ее безопасность.

В феврале Макрон не исключил отправки войск на Украину в будущем. В мае он называл среди условий для этого прорыв фронта или соответствующий запрос от Киева, «чего сегодня нет». «Если они предлагают и приедут, то мы только поддержим», — говорил, в свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский, отметив при этом, что не может публично пригласить западные войска, так как «Россия поднимет мировой хайп».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что у альянса нет «никакого намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину, потому что наша цель <…> была двоякой: поддержать Украину, как мы это делаем, но также гарантировать, что мы не превратим это в полномасштабный конфликт [между альянсом и Россией]».

В Кремле, комментируя рассуждения о переброске войск в Европе, заявляли, что европейские страны «идут ва-банк», так как «видят, что ситуация стремительно меняется и она, собственно, чревата для украинцев полным обвалом». В МИДе предупреждали, что в случае появления французских войск на Украине ответ России будет «лежать далеко не только в политической плоскости».

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Елена Чернышова
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