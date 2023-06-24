WSJ узнала о намерении США отложить новые санкции против ЧВК «Вагнер»

США собирались объявить о новых санкциях против ЧВК «Вагнер» 27 июня, но передумали из опасений, что их действия будут выглядеть как «поддержка той или иной стороны»

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер» (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Власти США решили отложить введение новых санкций против ЧВК «Вагнер» из-за действий главы этой структуры Евгения Пригожина, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Госдепартамент собирался во вторник, 27 июня, объявить о новых мерах, которые коснулись бы золотодобывающих предприятий в Африке, которые, по данным Вашингтона, связаны с ЧВК.

По данным WSJ, в американской администрации передумали, так как посчитали, что из-за этого шага сложится впечатление, что США «заняли сторону» российского руководства. «Вашингтон не хочет выглядеть, будто он принимает ту или иную сторону в этом», — сказал собеседник издания.

Пригожин находится под санкциями США с 2016 года, а ЧВК «Вагнер» — с 2017-го. В декабре 2022 года Вашингтон ужесточил меры экспортного контроля в отношении частной военной компании, чтобы ограничить группе доступ к технике, произведенной с использованием американского оборудования. В начале 2023-го американский Минфин внес эту структуру в перечень транснациональных преступных организаций. В качестве обоснования ведомство заявило, что помимо участия в военных действиях на Украине, ЧВК «дестабилизировала страны Африки» и «создает трансконтинентальную угрозу».

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его структуры и гибели бойцов и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Министерство опровергло эту информацию и назвало ее провокацией; против Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). Утром на следующий день Пригожин заявил, что бойцы ЧВК блокировали Ростов-на-Дону и намерены «идти на Москву». Президент Владимир Путин в телеобращении назвал происходящее «предательством» и «ударом в спину» России, пообещав, что организаторы понесут ответственность.

На этом фоне российские регионы начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия; в Воронежской области, Подмосковье и Москве ввели режим КТО. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным и тот согласился остановить движение своих бойцов. По его словам, стороны согласовали «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации», с гарантиями безопасности для ЧВК. Пригожин подтвердил, что его бойцы ЧВК «Вагнер» прекращают движение в сторону Москвы, разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. Они также начали уходить из Ростова-на-Дону.