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Маск назвал «безумием и жестокостью» фразу о смерти русских

Маск назвал «безумием и жестокостью» слова сенатора США Грэма о смерти русских
Маск прокомментировал кадры с танцующими под песню «Я русский» людьми напоминанием о скандале с видео, на котором сенатор США якобы называет смерть русских лучшей инвестицией. Однако запись с сенатором была смонтирована
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Joshua Lott / Getty Images)

Слова американского сенатора Линдси Грэма о смерти русских были проявлением «безумия и жестокости», заявил в Twitter миллиардер Илон Маск.

«Если бы эти дети хотели быть на передовой, их не нужно было бы призывать в армию», — написал Маск.

Так миллиардер ответил на твит предпринимателя Дэвида Сакса, который прокомментировал видео с танцующими под песню «Я русский» девушками и юношами словами, будто сенатор считает смерть русских лучшей инвестицией США.

Эта фраза прозвучала на видеозаписи, которую власти Украины опубликовали по итогам встречи Грэма с президентом Владимиром Зеленским. Однако на самом деле тот не произносил этих слов, они прозвучали в разном контексте во время беседы и не имели смысловой связи. Фраза возникла в результате монтажа.

Несмотря на это, российская сторона выступила с резким осуждением. «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — отреагировали в Кремле. СК завел уголовное дело, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил Грэму о случаях гибели американских сенаторов.

Сенатор в ответ на критику Москвы заявил, что «российская пропагандистская машина усердно работает». Обратившись к Медведеву, он предложил: «Если вы хотите, чтобы русские перестали гибнуть на Украине, уходите».

Маск назвал «безумием и жестокостью» фразу о смерти русских
Маск назвал «безумием и жестокостью» фразу о смерти русских


 

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