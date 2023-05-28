Медведев напомнил сенатору Грэму о судьбе Кеннеди

Американский сенатор Линди Грэм на встрече с Зеленским сказал, что, «русские умирают» и США еще «никогда не тратили деньги так удачно». В Кремле это заявление назвали позором

Роберт Кеннеди (Фото: George Freston / Getty Images)

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на слова сенатора США Линдси Грэма об «удачной трате» денег Соединенных Штатов на убийства россиян, предложил ему вспомнить «печальную судьбу» американских политиков.

«Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — написал Медведев в своем Telegram.

В качестве примера Медведев привел сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди. 5 июня 1968 года он был смертельно ранен в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе, где проводил встречу в ходе предвыборной президентской кампании.

Среди других убитых американских политиков экс-президент упомянул сенатора от Луизианы Хьюи Лонга (скончался после покушения в 1935 году), пастора Клементу Карлоса Пинкни (убит в Чарлстоне, штат Южная Каролина, в 2015 году во время массовой стрельбы в африканской методистской церкви) и члена Палаты представителей Конгресса США в 1853 — 1857 годах Джона Мильтон Эллиота (застрелен в 1879 году, убийца объяснил свой мотив судебным решением Эллиота против его сестры).

Заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма прозвучало во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позором для США иметь таких сенаторов. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывание Грэма, заявила, что американские компании продолжали работать в нацистской Германии. «Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту», — написала она в своем телеграм-канале.