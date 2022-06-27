МВД заменит водительские права ДНР и ЛНР на российские без экзаменов
Граждане ДНР и ЛНР смогут обменять водительские удостоверения на права российского образца без экзаменов. Об этом сообщило ведомственное издание «МВД-Медиа» со ссылкой на решение правительства.
Подобное право получат и граждане Украины, которые въехали на территорию России после 21 февраля 2022 года. Эту возможность также дадут лицам без гражданства, людям с разрешением на временное проживание в России, видом на жительство, удостоверением беженца, свидетельством о предоставлении временного убежища или об участии в программе по переселению соотечественников.
Кроме того, обмен прав без экзаменов смогут произвести граждане, которые получили гражданство России в упрощенном порядке по указу президента, — то есть жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины.
По информации МВД, особый порядок обмена прав «позволит избежать осложнения гуманитарной ситуации, связанной с вынужденным пребыванием установленной категории лиц в России». Он будет действовать до 1 марта 2023 года.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном принятии жителей ДНР и ЛНР в российское гражданство в апреле 2019 года. В июле того же года он расширил действие указа на украинцев, которые ранее жили в любом районе Донецкой и Луганской областей. Министр иностранных дел Украины тогда назвал этот процесс «диверсионной паспортизацией».
21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а также подписала с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что, несмотря на заявления России, границы Украины останутся такими, какими их признало международное сообщество.
После того как Россия начала военную операцию на Украине, в занятых войсками регионах, например в Херсонской и Запорожской областях, появились военно-гражданские администрации. Их главы, которых Киев назвал коллаборантами, начали заявлять о желании регионов войти в состав России. Руководители ДНР и ЛНР, ранее заявлявшие о самостоятельности регионов, также сочли возможным вхождение в состав России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что судьбу областей должны решать их жители.