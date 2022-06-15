Пушилин заявил о возможности вхождения ДНР как республики в состав России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

ДНР может войти в состав России в качестве республики, название «Донецкая область» вызывает «плохие ассоциации», заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT.

В ответ на вопрос, станет ли ДНР частью России или останется народной республикой, Пушилин спросил: «А как одно другому противоречит?» Затем он утвердительно ответил на вопрос, войдет ли республика в состав России как отдельный субъект.

Когда у Пушилина уточнили, почему именно республика, а не область, он сказал, что с сочетанием «Донецкая область» связаны «плохие ассоциации».

«Донецкая область плохо даже звучит, это отзывает нас к прошлому, украинскому прошлому», — сказал он. Но вопрос о присоединении будет решаться позже, после «выхода на конституционные границы», добавил глава ДНР.

Пушилин уже объявлял, что власти республики рассмотрят вопрос о вхождении в состав России, но «после освобождения» всей своей территории. В соседней ЛНР указали, что присоединиться к России — это «цель» и «мечта» республики, задача, которую она поставила себе в 2014 году.

О намерениях стать частью России также заявляли временные администрации Херсонской области и подконтрольной российским военным части Запорожской области.