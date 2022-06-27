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Политика ,  
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El Pais узнала о пункте о территориальной целостности в концепции НАТО

В стратегической концепции появится пункт о защите суверенитета и территориальной целостности союзников. Так НАТО планирует дополнить принцип коллективной обороны, который не распространяется на испанские территории в Африке
Фото: Matthias Schrader / AP
Фото: Matthias Schrader / AP

НАТО включит в свою новую стратегическую концепцию «защиту суверенитета и территориальной целостности» членов альянса, которая станет его фундаментальной миссией, пишет El Pais со ссылкой на источники, знакомые с проектом документа.

Стратегическая концепция НАТО определяет долгосрочную стратегию альянса. В ней излагаются цели и основополагающие задачи НАТО в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми альянс сталкивается.

В действующей стратегической концепции «Активное участие, современная оборона» (2010 года) изложены три основные задачи: коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.

Территория, подлежащая коллективной обороне стран НАТО в соответствии с 5-й статьей Североатлантического договора, сейчас ограничивается евроатлантическим пространством в Европе, Северной Америкой, азиатской частью Турции и островами к северу от тропика Рака. Как отмечает El Pais, эта формулировка исключает Сеуту и Мелилью — испанские территории на севере Африки. Их защитой обеспокоен Мадрид — в частности, на фоне недавней напряженности в отношениях с Рабатом. Они обострились весной прошлого года, когда выяснилось, что в испанской больнице лечился генсек выступающего за независимость Западной Сахары фронта ПОЛИСАРИО. Ситуация усугубилась, когда на территорию Сеуты из Марокко проникли несколько тысяч мигрантов. Испанские власти тогда обвинили марокканские в шантаже. Весной текущего года Испания поддержала план Марокко по автономии Западной Сахары, но миграционный кризис как в Сеуте, так и в Мелилье остается неразрешенным.

Россию назовут главной угрозой в новой стратегической концепции НАТО
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Фото:Dirk Waem / Zuma / ТАСС

Внесение такого пункта в стратегию послужит мощным политическим сигналом о том, что НАТО намерена защищать свою территорию. По данным El Pais, необходимость в таком послании обоснована конфликтом на Украине.

Газета также сообщает, что на саммите страны НАТО объявят об увеличении числа военных на восточном фланге почти вдвое. В марте альянс сообщал, что под его непосредственным командованием на восточном фланге находится 40 тыс. солдат.

Новая стратегическая концепция альянса, как ожидается, будет принята на саммите, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что документ станет основой «эпохи стратегического соперничества». Он сообщил, что Россия будет отмечена в стратегии уже не как партнер, а как угроза безопасности блока. Итальянский представитель альянса Франческо Мария Тало рассказал, что в стратегию будет включен Китай, не уточнив, в каком именно статусе.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
НАТО территориальный конфликт

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