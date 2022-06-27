США анонсировали визовые ограничения против 500 российских чиновников

США также повысят пошлины на российские товары, введут ограничения против оборонных компаний и распространят санкции на людей, которые помогают Москве обходить ранее введенные ограничения

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США введут визовые ограничения против примерно 500 российских чиновников «за нарушение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины или угрозу им» или за «подавление инакомыслия» внутри России, сообщается на сайте Белого дома.

Кроме того, Минфин и Госдепартамент введут блокирующие санкции против действующих на территории Украины частных военных компаний, а также подразделений российских ВС, которые участвовали в «нарушении прав человека или международного гуманитарного права» на Украине. Под ограничениями окажутся и члены пророссийских администраций взятых под контроль в ходе военных действий регионов.

Минторг США ограничит доступ к американским товарам и технологиям (в частности, полупроводникам) для поддерживающих Россию компаний, а Госдеп и Минфин введут санкции против лиц, которые помогают Москве обходить санкции. Кроме того, ведомства примут меры против цепочек поставок в российском оборонном секторе. Санкции будут введены против крупных государственных оборонных корпораций, а также связанных с этой сферой людей и организаций.

В связи с решением конгресса лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле с США Вашингтон увеличит пошлины на более чем 570 категорий российских товаров стоимостью около $2,3 млрд.

Белый дом подтвердил и ранее объявленное намерение ограничить импорт российского золота: Минфин выпустит постановление о запрете на его ввоз.

Санкции вводятся в координации с остальными странами G7. «Эффективность наших мер со временем поспособствует дальнейшей изоляции России от мировой экономики», — говорится в заявлении американской администрации.

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Расширение ограничений против Москвы обсуждается на саммите G7, который проходит в Германии с 26 по 28 июня. В его рамках заявление о новых санкциях уже сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида: Токио добавит в санкционные списки еще 70 физических и 90 юридических лиц.

Власти России считают санкции из-за спецоперации на Украине нелегитимными. Президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ назвал рестрикции бездумными и безумными. По его словам, «смять экономику России» не получилось, так как «сама конструкция западных санкций» была построена на ложном тезисе, что Москва с точки зрения экономики не суверенна и критически уязвима.