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Война санкций ,  
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США анонсировали визовые ограничения против 500 российских чиновников

Белый дом: США введут санкции против ЧВК и 500 российских чиновников
США также повысят пошлины на российские товары, введут ограничения против оборонных компаний и распространят санкции на людей, которые помогают Москве обходить ранее введенные ограничения
Фото: J. Scott Applewhite / AP
Фото: J. Scott Applewhite / AP

США введут визовые ограничения против примерно 500 российских чиновников «за нарушение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины или угрозу им» или за «подавление инакомыслия» внутри России, сообщается на сайте Белого дома.

Кроме того, Минфин и Госдепартамент введут блокирующие санкции против действующих на территории Украины частных военных компаний, а также подразделений российских ВС, которые участвовали в «нарушении прав человека или международного гуманитарного права» на Украине. Под ограничениями окажутся и члены пророссийских администраций взятых под контроль в ходе военных действий регионов.

Минторг США ограничит доступ к американским товарам и технологиям (в частности, полупроводникам) для поддерживающих Россию компаний, а Госдеп и Минфин введут санкции против лиц, которые помогают Москве обходить санкции. Кроме того, ведомства примут меры против цепочек поставок в российском оборонном секторе. Санкции будут введены против крупных государственных оборонных корпораций, а также связанных с этой сферой людей и организаций.

Страны G7 введут запрет на импорт российского золота
Экономика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В связи с решением конгресса лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле с США Вашингтон увеличит пошлины на более чем 570 категорий российских товаров стоимостью около $2,3 млрд.

Белый дом подтвердил и ранее объявленное намерение ограничить импорт российского золота: Минфин выпустит постановление о запрете на его ввоз.

Санкции вводятся в координации с остальными странами G7. «Эффективность наших мер со временем поспособствует дальнейшей изоляции России от мировой экономики», — говорится в заявлении американской администрации.

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Расширение ограничений против Москвы обсуждается на саммите G7, который проходит в Германии с 26 по 28 июня. В его рамках заявление о новых санкциях уже сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида: Токио добавит в санкционные списки еще 70 физических и 90 юридических лиц.

Власти России считают санкции из-за спецоперации на Украине нелегитимными. Президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ назвал рестрикции бездумными и безумными. По его словам, «смять экономику России» не получилось, так как «сама конструкция западных санкций» была построена на ложном тезисе, что Москва с точки зрения экономики не суверенна и критически уязвима.


 

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
санкции против России ограничения на выезд

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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