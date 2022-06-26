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Военная операция на Украине ,  
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Посол ЛНР в России сообщил, что на «Азоте» могут оставаться сотни мирных

Ранее Рамзан Кадыров заявил о выводе всех мирных жителей, остававшихся на заводе «Азот» в Северодонецке. Но, по словам Родиона Мирошника, вышедшие сообщили, что на предприятии могут находиться еще сотни людей
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На территории блокированного химзавода «Азот» в Северодонецке могут оставаться сотни мирных жителей, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram, ссылаясь при этом на людей, эвакуированных с предприятия.

«Некоторые из вышедших рассказали, что в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться еще сотни мирных жителей. По их словам, ко многим из убежищ боевики не имели доступа и пытались разными способами вытащить из подземелий мирных», — написал он.

Ранее 25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что российские силы и силы ЛНР вывели с завода всех остававшихся там мирных жителей.

По словам Мирошника, сейчас эвакуация приостановлена из-за обстрелов со стороны Лисичанска. «После зачистки промзоны «Азота» союзными войсками в убежищах предприятия были найдены мирные жители. Им уже доставлены вода, продукты питания и медикаменты. Часть мирных успела покинуть и убежища, и территорию предприятия, но значительная часть остается на месте. Мешают выходу возобновившиеся обстрелы», — пояснил он. Эвакуация продолжится, «как только позволит безопасность».

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В начале мая российское Минобороны сообщило, что украинские военные разместили на территории «Азота» тяжелое вооружение и удерживают более тысячи работников предприятия и местных жителей «в качестве «живого щита».

Позже находящихся на территории завода военных заблокировали. Мирошник сообщал, что число мирных жителей, укрывающихся на «Азоте», неизвестно.

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12 июня мирные жители начали выходить с завода, сообщал посол ЛНР. «Через вторую проходную химобъединения «Азот» стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил», — пояснял он.

25 июня Минобороны заявило о полном контроле над Северодонецком и о подавлении последнего очага сопротивления на «Азоте».

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
ЛНР «Азот» эвакуация Северодонецк Украина

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