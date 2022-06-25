Кадыров заявил о взятии под контроль завода «Азот»

С территории завода освобождено 800 мирных жителей, сообщил глава Чечни. Промышленная зона и аэропорт Северодонецка находятся под контролем ВС России

Фото: Александр Река / ТАСС

Промышленная зона и аэропорт Северодонецка находятся под контролем Вооруженных сил России, с территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей. Об этом в своем Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены <...> С территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей. В аэропорту идет зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется. Также идет работа по зачистке населенного пункта Боровское», — заявил Кадыров.

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