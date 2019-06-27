Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев сообщил следствию, что Рауф Арашуков заказал убийство общественного деятеля Аслана Жукова, потому что тот плюнул в портрет Арашукова, об этом рассказал сам Арашуков

Рауф Арашуков (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова. Об этом Арашуков рассказал на заседании в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста, передает корреспондент РБК.

«11 июня 2019 года была проведена очная ставка между мной и Деревым, который выдвинул совершенно фантастические мотивы убийства Жукова. Он сказал, что я якобы признался ему, что заказал убийство Жукова, потому что он, прошу обратить внимание, плюнул в мой портрет», — сказал Арашуков.

«Ничем, кроме фантастики, это не назовешь. В последнее время я очень много небылиц прочитал о себе в СМИ. Но все же я занимал одну из самых высоких властных должностей в Российской Федерации. Считать, что я могу быть совсем сумасшедшим, кровопийцей и убивать людей по таким причинам, — все же перебор», — добавил он. «Что касается Вячеслава Дерева, то он дал такие нелепые показания, потому что у него ко мне неприязненное отношение. Он рассказал прессе, пока сам сидел под стражей, что считает меня инициатором своего уголовного дела и что он выйдет, только когда сяду я. Именно это и произошло — Дерев на свободе, я в тюрьме», — сказал Арашуков, напомнив, что считает свое преследование заказным и что «знает по именам и должностям» всех организаторов провокации в отношении него.

В сентябре прошлого года Расул Аджиев, арестованный по делу об убийстве в 2010 году лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова, заявил следствию, что заказчиком преступления был Рауф Арашуков. В 2012 и 2017 годах показания на Арашукова дали два человека, которых следствие считает причастными к убийству кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова. Сенатор, по их словам, выделил 500 тыс. руб. на то, чтобы запугать и побить Шебзухова, и 1 млн руб. — на убийство Жукова.