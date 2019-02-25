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Дело клана Арашуковых ,  
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Почти треть россиян сочли арест Арашуковых попыткой передела сфер влияния

Почти треть россиян (31%) считают арест сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова борьбой за передел сфер влияния между высокопоставленными чиновниками. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Левада-центром.

Еще 25% респондентов сочли дело Арашуковых проявлением «серьезной борьбы с коррупцией в государственном аппарате», 23% — отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике.

В целом за развитием ситуации следят или слышали о ней 62% опрошенных.

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При этом 68% опрошенных сочли, что получение взяток чиновниками из высших эшелонов власти, их аресты и возбуждение уголовных дел являются проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти. Мнения, что это единичные и нетипичные для высшего руководства страны явления, придерживаются 22% опрошенных.

Опрос проводился 15–20 февраля, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

Сенатора Арашукова задержали в конце января, ему вменяют в вину участие в преступном сообществе (ст. 201 УК РФ), давление на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и причастность к двум эпизодам убийств. Он арестован до 30 марта. Сенатор назвал обвинения в свой адрес «политическим заказом».

Арашукова-старшего следствие считает лидером преступного сообщества, функционировавшего на Северном Кавказе с 2002 года. По версии следователей, он назначал на ключевые посты в газовой отрасли региона своих знакомых и благодаря этому смог совершить хищения природного газа. Его также арестовали в конце января, вину Арашуков-старший не признал.

Теги: Левада-центр, Опрос, Рауф Арашуков
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