Почти треть россиян сочли арест Арашуковых попыткой передела сфер влияния

Почти треть россиян (31%) считают арест сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова борьбой за передел сфер влияния между высокопоставленными чиновниками. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Левада-центром.

Еще 25% респондентов сочли дело Арашуковых проявлением «серьезной борьбы с коррупцией в государственном аппарате», 23% — отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике.

В целом за развитием ситуации следят или слышали о ней 62% опрошенных.

При этом 68% опрошенных сочли, что получение взяток чиновниками из высших эшелонов власти, их аресты и возбуждение уголовных дел являются проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти. Мнения, что это единичные и нетипичные для высшего руководства страны явления, придерживаются 22% опрошенных.