Рауля Арашукова сняли с должности советника главы «Газпром межрегионгаза»

Рауль Арашуков, отец арестованного экс-сенатора Рауфа Арашукова, больше не является советником генерального директора «Газпром межрегионгаза». Об этом заявил журналистам гендир компании Сергей Густов, сообщает корреспондент РБК.

По словам Густова, «Газпром межрегионгаз» сотрудничает с правоохранительными органами и «технически консультирует» их в рамках уголовного дела. Он подтвердил, что Арашуков-старший был в штате компании и получал зарплату. На вопрос о возможном судебном иске к Арашукову с целью компенсировать финансовый и репутационный ущерб Густов ответить затруднился.

Следствие обвиняет Арашукова-старшего в хищении газа на протяжении нескольких лет на сумму более 30 млрд руб. Он работал в структурах «Газпром межрегионгаза» с середины 1990-х, а советником гендиректора компании был назначен в декабре 2011 года. Густов стал гендиректором «Газпром межрегионгаза» в апреле, уже после ареста Арашуковых — у предыдущего топ-менеджера Кирилла Селезнева закончился контракт.