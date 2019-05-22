Совет Федерации лишил Рауфа Арашукова статуса сенатора

Совет Федерации проголосовал за лишение статуса сенатора Рауфа Арашукова, который находится в СИЗО. Поводом стала несвоевременная сдача декларации о доходах

Рауф Арашуков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В ходе пленарного заседания (прямая трансляция велась на официальном канале верхней палаты парламента в YouTube) решение о статусе Арашукова статуса сенатора было объяснено тем, что он в срок не представил сведения о доходах супруги и несовершеннолетних детей, хотя все возможности у него для этого были.

В результате за лишение Арашукова статуса сенатора проголосовали 153 члена Совета Федерации. Воздержавшихся и голосовавших против не было.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, возглавляющий комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, рекомендовал включить вопрос об Арашукове в повестку заседания верхней палаты. Он отметил, что сенатор направил декларацию 15 апреля, хотя должен был сделать это до 1 апреля. «Нахождение Арашукова в СИЗО не может являться причиной неподачи декларации», — сказал Воробьев.

Ранее адвокат Арашукова Анна Ставицкая сообщила, что ее подопечному удалось вовремя подать декларацию о доходах, однако ее не опубликовали на сайте верхней палаты.

Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совфеда. Ему были предъявлены обвинения в участии в преступной группировке, причастности к убийству двух человек и давлении на свидетеля. Басманный суд временно отстранил сенатора от должности.

На следующий день был задержан и его отец — советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков, которого обвинили в создании преступного сообщества и хищении природного газа на сумму более 30 млрд руб.

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