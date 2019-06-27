«Коммерсантъ» узнал о будущем назначении Евкурова заместителем Шойгу

Ранее Юнус-Бек Евкуров покинул пост главы Ингушетии, объяснив такое решение отсутствием единства среди народа республики

Юнус-Бек Евкуров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в окружении Евкурова.

Накануне Евкуров заявил РБК, что пока не знает, куда его назначат. «Все будет известно на следующей неделе», — отметил он.

55-летний Евкуров объявил о намерении досрочно покинуть пост 24 июня. Свое решение он объяснил отсутствием единства среди народа республики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены решением Евкурова. Владимир Путин принял его отставку 26 июня. На встрече с президентом Евкуров заявил, что региону нужны «новая команда, новые люди», а он готов выполнять задачи «в любом секторе». Спикер парламента республики Магомед Яндиев заявлял, что Евкуров «продолжит службу по военной линии».



Исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов — бывший прокурор республики.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. В прошлом году его переизбрали на новый срок — до 2023 года. Опрошенные РБК эксперты назвали основной причиной ухода сложную ситуацию в республике в результате заключенного соглашения о границе Ингушетии с соседней Чечней.