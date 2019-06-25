В Кремле не удивились отставке главы Ингушетии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что заявление главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке не стало для Кремля сюрпризом. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Обращение Юнус-Бека Евкурова будет своевременно рассмотрено президентом, и, соответственно, он объявит о своем решении», — сказал он. На вопрос было ли заявления Евкурова об отставке сюрпризом для Кремля Песков ответил, что «не было».

Накануне Евкуров объявил, что собирается уйти в отставку. Он отметил, что принял такое решение из-за «разобщенности и необходимости каждому выбрать между своими интересами и интересами» Ингушетии.

Евкуров был главой Ингушетии в течение 11 лет. В последний раз его избрали осенью 2018 года, а его полномочия должны были закончиться в 2023 году.