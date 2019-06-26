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Путин назначил нового главу Ингушетии
Президент назначил исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Он сменил на этом посту Юнус-Бека Евкурова, который подал в отставку на фоне протестов против пересмотра границ с Чечней
Махмуд-Али Калиматов (Фото: Дмитрий Бурлаков / Volga.news)

Президент Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии и назначил исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова, бывшего прокурора республики (2004–2007 годы).

Калиматову 60 лет. С конца 2015 года он был руководителем управления Росприроднадзора в Самарской области, до этого работал советником губернатора того же региона, прокурором Самары, в промежуток с 2004 по 2007 год — прокурором Ингушетии.

В 1970-х годах он служил в составе группы советских войск в Германии. Калиматов — выпускник юрфака Куйбышевского госуниверситета. В юности работал в комсомоле и райкоме КПСС в Куйбышеве.

55-летний Евкуров объявил, что подает в отставку 24 июня. Свое решение он объяснил отсутствием единства среди народа республики.

Евкуров возглавлял республику с 2008 года. Он был переизбран главой Ингушетии год назад, срок его полномочий истекал только в 2023 году. Опрошенные РБК эксперты назвали основной причиной ухода сложную ситуацию в республике в результате заключенного соглашения о границе Ингушетии с Чечней.

Как ранее рассказал РБК федеральный чиновник, инициатива об отставке исходила от самого Евкурова, «причем не в первый раз». Он ушел в тот момент, «когда ситуация наладилась, протесты стихли», добавил он.

Политика
Юнус-Бек Евкуров не прошел приграничный конфликт

26 сентября 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками. Документ закрепил границу между регионами, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Подписание спровоцировало массовые протесты в республике, которые продлились несколько месяцев. Протестующие, в частности, призывали Евкурова подать в отставку.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Ингушетия, врио, Юнус-Бек Евкуров
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