Путин назначил нового главу Ингушетии

Президент назначил исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Он сменил на этом посту Юнус-Бека Евкурова, который подал в отставку на фоне протестов против пересмотра границ с Чечней

Махмуд-Али Калиматов (Фото: Дмитрий Бурлаков / Volga.news)

Президент Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии и назначил исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова, бывшего прокурора республики (2004–2007 годы).

Калиматову 60 лет. С конца 2015 года он был руководителем управления Росприроднадзора в Самарской области, до этого работал советником губернатора того же региона, прокурором Самары, в промежуток с 2004 по 2007 год — прокурором Ингушетии.

В 1970-х годах он служил в составе группы советских войск в Германии. Калиматов — выпускник юрфака Куйбышевского госуниверситета. В юности работал в комсомоле и райкоме КПСС в Куйбышеве.

55-летний Евкуров объявил, что подает в отставку 24 июня. Свое решение он объяснил отсутствием единства среди народа республики.

Евкуров возглавлял республику с 2008 года. Он был переизбран главой Ингушетии год назад, срок его полномочий истекал только в 2023 году. Опрошенные РБК эксперты назвали основной причиной ухода сложную ситуацию в республике в результате заключенного соглашения о границе Ингушетии с Чечней.