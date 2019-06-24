В парламенте Ингушетии заявили о перспективах Евкурова на военной службе

В парламенте Ингушетии заявили о перспективах Евкурова на военной службе

Объявивший об уходе в отставку с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров «продолжит службу по военной линии». Об этом ТАСС заявил спикер парламента республики Магомед Яндиев.

«Он отработал сполна, легкие участки ему не доставались, и следующий будет такой же», — заявил депутат и добавил, что отставка Евкурова обсуждалась «и с политической, и с экономической точки зрения».

При этом, по словам Яндиева, «явных причин» для отставки нет, так как Евкуров «сделал многое», в частности обеспечил «спокойную жизнь» и решил проблемы в социальной сфере.

Евкуров, руководивший Ингушетией в течение последних 11 лет, вечером 24 июня сообщил, что собирается подать Владимиру Путину прошение об отставке. Свое решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и интересами» Ингушетии. Евкуров ушел в отставку на фоне массовых протестов в регионе из-за документа, уточнявшего границы республики с соседней Чечней.