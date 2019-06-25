Кадыров заявил о сильном духе у попросившего об отставке главы Ингушетии

Чеченский лидер назвал Юнус-Бека Евкурова «волевым человеком», а его просьбу о досрочной отставке с поста главы Ингушетии — «ни в коем случае не жестом бессилия и отчаяния». Евкуров возглавляет Ингушетию уже 11 лет

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что решение глав Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку является признаком наличия у него сильного духа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. <...> Конечно, это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России» — отметил чеченский лидер.

По его словам, Евкуров возглавил Ингушетию в самое трудное для республики время.

Днем ранее, 24 июня, Юнус-Бек Евкуров объявил о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой досрочно отправить его в отставку. В качестве причины такого своего решения он назвал «разобщенность и необходимость каждого выбирать между своими интересами и интересами республики». Он занимал пост главы республики в течение 11 лет. Его нынешние полномочия истекают в 2023 году.