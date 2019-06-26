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Евкуров объяснил Путину решение уйти в отставку
Бывший глава Ингушетии заявил президенту, что «старался как мог», но региону нужна новая команда
Юнус-Бек Евкуров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал, что региону нужны «новая команда, новые люди». Сам же он готов выполнять задачи «в любом секторе».

Оценить, справился ли он со своими задачами как глава региона, Евкуров отказался.

Путин попросил экс-губернатора ввести новое руководство в курс дела и помогать ему в первые дни работы.

Исполнять обязанности главы Ингушетии президент поручил Махмуд-Али Калиматову.

Материал дополняется.
Автор: Андрей Гатинский
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