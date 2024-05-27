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Военная операция на Украине ,  
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В подмосковной Балашихе ПВО сбила воздушную цель

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Около 21.00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар, заявили в Минобороны.

«Обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал. С восстановлением дома мы обязательно поможем», — заявил губернатор.

О звуках взрывов в Балашихе писали «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев. Одна из местных жительниц на снятом видео говорила, что прогремел сильный взрыв, сработали сигнализации автомобилей, а люди с площадки рядом с ее домом разбежались. Телеграм-канал Baza утверждал со ссылкой на очевидцев, что, по предварительным данным, в Балашихе сбили беспилотник.

Источник ТАСС в авиационных службах говорил, что вечером 27 мая самолеты изменили курсы взлетов и посадок в московских аэропортах.

Российские регионы, в том числе Белгородская, Курская, Брянская и другие области, регулярно подвергаются атакам беспилотников. Они происходили и в Москве.

Так, в мае 2023-го два дрона были подавлены у Кремля, один из них взорвался у крыши Сенатского дворца. В том же месяце беспилотники атаковали жилые дома на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте на западе столицы.

Позже, в июле 2023-го, атаке дронов подверглись башни Москва-Сити, у них оказался поврежден фасад. Власти в прошлом году также сообщали о перехвате беспилотников в Подмосковье.

В подмосковной Балашихе ПВО сбила воздушную цель
В подмосковной Балашихе ПВО сбила воздушную цель

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Теги
беспилотники дроны Москва Подмосковье
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