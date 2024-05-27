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Военная операция на Украине ,  
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Воробьев рассказал о последствиях атаки дрона в Балашихе

Воробьев: в Балашихе обломки дрона упали на частный дом
Сюжет
Военная операция на Украине
ПВО сбила дрон над Балашихой около 21:00 мск, обломки упали на частный дом, сообщил губернатор. Здание было повреждено, но находившиеся в нем люди вовремя эвакуировались и не пострадали
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские средства ПВО сбили дрон в подмосковной Балашихе, обломки упали на один из частных домов в микрорайоне Кучино, сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Находившиеся в здании люди, по словам губернатора, успели эвакуироваться, никто не пострадал. Дом получил повреждения, власти помогут с его восстановлением, добавил он.

Дрон, по словам губернатора, сбили около 21:00 мск, в связи с чем местные жители могли слышать хлопки. Минобороны России заявило об уничтожении в это же время малоразмерного воздушного шара в Московской области.

Минобороны заявило об уничтожении воздушного шара в Подмосковье
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Как сообщил ТАСС источник в авиационных службах, вечером 27 мая самолеты изменили курсы взлетов и посадок в московских аэропортах.

Власти российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об уничтожении беспилотников над территорией страны после начала военной операции. Атакам дронов подвергалась и Москва: в мае 2023 года два беспилотника были подавлены у Кремля, в июле того же года атакам подверглись башни «Москва-Сити».

В последний раз Минобороны отчитывалось об уничтожении дрона над Подмосковьем 10 мая.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Балашиха Московская область Андрей Воробьев беспилотники
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