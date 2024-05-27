Воробьев рассказал о последствиях атаки дрона в Балашихе
Российские средства ПВО сбили дрон в подмосковной Балашихе, обломки упали на один из частных домов в микрорайоне Кучино, сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Находившиеся в здании люди, по словам губернатора, успели эвакуироваться, никто не пострадал. Дом получил повреждения, власти помогут с его восстановлением, добавил он.
Дрон, по словам губернатора, сбили около 21:00 мск, в связи с чем местные жители могли слышать хлопки. Минобороны России заявило об уничтожении в это же время малоразмерного воздушного шара в Московской области.
Как сообщил ТАСС источник в авиационных службах, вечером 27 мая самолеты изменили курсы взлетов и посадок в московских аэропортах.
Власти российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об уничтожении беспилотников над территорией страны после начала военной операции. Атакам дронов подвергалась и Москва: в мае 2023 года два беспилотника были подавлены у Кремля, в июле того же года атакам подверглись башни «Москва-Сити».
В последний раз Минобороны отчитывалось об уничтожении дрона над Подмосковьем 10 мая.
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