Воробьев рассказал о последствиях атаки дрона в Балашихе

ПВО сбила дрон над Балашихой около 21:00 мск, обломки упали на частный дом, сообщил губернатор. Здание было повреждено, но находившиеся в нем люди вовремя эвакуировались и не пострадали

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Российские средства ПВО сбили дрон в подмосковной Балашихе, обломки упали на один из частных домов в микрорайоне Кучино, сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Находившиеся в здании люди, по словам губернатора, успели эвакуироваться, никто не пострадал. Дом получил повреждения, власти помогут с его восстановлением, добавил он.

Дрон, по словам губернатора, сбили около 21:00 мск, в связи с чем местные жители могли слышать хлопки. Минобороны России заявило об уничтожении в это же время малоразмерного воздушного шара в Московской области.

Как сообщил ТАСС источник в авиационных службах, вечером 27 мая самолеты изменили курсы взлетов и посадок в московских аэропортах.

Власти российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об уничтожении беспилотников над территорией страны после начала военной операции. Атакам дронов подвергалась и Москва: в мае 2023 года два беспилотника были подавлены у Кремля, в июле того же года атакам подверглись башни «Москва-Сити».

В последний раз Минобороны отчитывалось об уничтожении дрона над Подмосковьем 10 мая.