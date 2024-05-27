 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

О чем КНР, Южная Корея и Япония договорились на первом с пандемии саммите

Три ведущие азиатские державы обменялись предложениями и предостережениями
Китай, Южная Корея и Япония решили ускорить переговоры по свободной торговле
В Сеуле впервые после четырехлетнего перерыва прошли переговоры лидеров Китая, Южной Кореи и Японии. Что обсуждали ведущие азиатские державы и следует ли США опасаться сближения своих союзников с Пекином — в материале РБК
Фото: Jeon Heon Kyun / Reuters
Фото: Jeon Heon Kyun / Reuters

Что обсуждали лидеры трех азиатских держав

26–27 мая в Сеуле прошли трехсторонние и двусторонние переговоры премьер-министра Китая Ли Цяна, президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Саммит прошел впервые после перерыва в четыре с половиной года — предыдущий состоялся в декабре 2019 года, незадолго до начала пандемии COVID-19. Прежде переговоры в подобном формате, учрежденном в 2008 году, проходили ежегодно.

Первой на саммите состоялась двухсторонняя встреча Ли Цяна с Юном и председателем правления Samsung Electronics Ли Чжэ Ёном. Как сообщает «Синьхуа», китайский премьер призвал Сеул укрепить сотрудничество в сферах высоких технологий, «новой энергетике», искусственном интеллекте, биомедицине и других сферах. «Поддержание стабильных и бесперебойных производственных цепочек и поставок в обеих странах служит их собственным интересам. Например, в полупроводниковом секторе, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов, китайские производственные цепочки продолжают приносить пользу южнокорейским компаниям, включая Samsung», — говорится в сообщении китайского госагентства.

В итоге Сеул и Пекин условились создать новые и возобновить прежние каналы коммуникации между дипломатами и военными по вопросам внутренней и внешней безопасности, включая так называемый полуторный трек (между действующими правительственными чиновниками и экспертным сообществом, представленном в том числе бывшими дипломатами) и переговоры по стратегической безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел. Кроме того, Китай и Южная Корея перезапустят работу совместного комитета по инвестиционному сотрудничеству, которая была приостановлена в 2011 году, и запланировали на начало июня рабочую встречу по соглашению о свободной торговле.

О чем в Пекине договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин
Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин

В тот же день Юн провел отдельную встречу с премьер-министром Японии, на которой был закреплен курс на дальнейшее военно-дипломатическое и экономическое сотрудничество двух стран. Южнокорейский президент выразил надежду, что совместная работа двух лидеров позволит вывести двусторонние связи «на еще более высокий уровень» в преддверии 60-й годовщины установления дипотношений в следующем году.

Также 26 мая прошли двусторонние переговоры между Ли и Кисидой — впервые со вступления последнего в должность премьер-министра (в сентябре 2023 года они провели лишь короткую 15-минутную беседу). Японский лидер обратился к Пекину с призывом снять введенный в прошлом году запрет на импорт японских морепродуктов, введенный из-за сброса очищенной воды с разрушенной АЭС «Фукусима». В ответ Ли предложил учредить международную систему по мониторингу сбрасываемой воды, сообщает японская газета «Асахи Симбун».

Кисида также предупредил, что Токио внимательно следит за развитием ситуации вокруг Тайваня, в том числе в военной сфере. На минувшей неделе, после инаугурации нового президента Тайваня Лая Циндэ, которого китайские власти обвиняли в опасном сепаратизме и назвали «зачинщиком войны», Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела масштабные учения в Тайваньском проливе. Согласно заявлению МИД КНР, Ли сказал Кисиде, что Тайвань находится в «ядре» интересов Пекина, и назвал этот вопрос красной линией, которую нельзя пересекать.

«Зачинщик опасной войны». На Тайване прошла инаугурация нового президента
Политика
Лай Циндэ

На следующий день, 27 мая, состоялись трехсторонние переговоры. На них Ли Цян предостерег от «превращения торгово-экономических вопросов в политические игры или вопросы безопасности» и протекционизма, сообщает «Синьхуа». В начале встречи китайский премьер также осудил «формирование блоков и лагерей», подразумевая, по всей видимости, действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но открыто критиковать Вашингтон не стал. Вместо этого он призвал Японию и Южную Корею, которые участвуют в региональных военно-политических структурах под эгидой США, «придерживаться духа стратегической автономии и поддерживать наши двусторонние отношения». «Китай, Япония и Южная Корея должны надлежащим образом решать деликатные вопросы и разногласия, а также учитывать основные интересы и озабоченности друг друга. И действительно построить настоящую многосторонность», — заявлял Ли.

По итогам переговоров стороны приняли совместную декларацию, в которой условились создать и реализовать взаимовыгодные проекты в шести сферах:

  • гуманитарные обмены (цель — вовлечь в подобные обмены, в том числе при помощи туризма, 40 млн человек к 2030 году);
  • устойчивое развитие, включая борьбу с изменением климата;
  • экономическое сотрудничество и торговля (в том числе посредством ускорения переговоров по трехстороннему соглашению о свободной торговле);
  • общественное здравоохранение, в том числе в условиях старения населения;
  • научно-техническое сотрудничество, включая цифровую трансформацию;
  • оказание помощи в случае стихийных бедствий и обеспечение безопасности.

Представители Китая, Южной Кореи и Японии также условились проводить последующие встречи в трехстороннем формате без длительных перерывов и объявить следующий год годом культурных обменов между тремя странами. Кроме того, они обсудили региональную повестку, включая ситуацию вокруг КНДР, власти которой за несколько часов до саммита объявили о планах запустить новый разведывательный спутник в начале следующей недели. Юн и Кисида потребовали от Пхеньяна отказаться от запуска, противоречащего резолюциям Совета Безопасности ООН. Ли же призвал «все стороны играть конструктивную роль и сохранять приверженность ослаблению напряженности». В совместном коммюнике говорится, что Пекин, Сеул и Токио подтвердили свои позиции по денуклеаризации Корейского полуострова и договорились «продолжить прилагать позитивные усилия для политического урегулирования проблемы Корейского полуострова».

Следует ли США опасаться сотрудничества союзников с Китаем

С 2008 года в целом и за последние четыре с половиной года в частности отношения между тремя странами и система международных отношений претерпели значительные изменения. Сеул и Токио, чьи отношения долгое время были обременены непростым наследием Второй мировой войны, в последние два года значительно сблизились — во многом с подачи Соединенных Штатов.

В марте 2023 года южнокорейское правительство приняло решение о выплате компенсаций рабочим, принудительно трудившимся на японских предприятиях во время оккупации страны в 1910–1945 годах, из средств местных компаний, а не за счет Токио, тем самым проложив путь к разрешению многолетнего диспута. В том же месяце Юн Сок Ёль нанес визит в Японию, а в мае Кисида посетил Сеул.

США и их союзники начали разыгрывать битву за Тайвань
Политика
Фото:Annabelle Chih / Getty Images

В августе 2023 года в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид состоялся трехсторонний саммит, на котором был подписан военно-политический пакт о безопасности, имеющий своей целью не только сдерживание Северной Кореи, но и обеспечение стратегических интересов партнеров во всем Индо-Тихоокеанском регионе, то есть и сдерживание Китая.

Изменилась за эти годы и система власти в Китае. Прежде полномочия между председателем КНР и премьером были разделены, и поэтому глава правительства, в ведении которого находились вопросы торгово-экономического сотрудничества, полноценно представлял Пекин на переговорах с Сеулом и Токио. Сейчас же почти вся полнота власти сосредоточена в руках председателя КНР Си Цзиньпина, а потому две другие участницы формата могут потребовать, чтобы в дальнейшем Пекин на переговорах представлял именно он, считают опрошенные Associated Press эксперты.

Какие «самые четкие» предупреждения повез в Китай Энтони Блинкен
Политика
Энтони Блинкен

Япония и Южная Корея, несмотря на их опасения в связи с действиями Китая в регионе и ориентацией на сближение с США, заинтересованы в нормализации отношений с КНР, поскольку это их ведущий торговый партнер. Как отмечает The New York Times, КНР, в свою очередь, рассчитывает хотя бы немного снизить влияние США на эти две страны при помощи трехстороннего соглашения о свободной торговле и предоставления японским и южнокорейским компаниям более широкого доступа к своему рынку.

Вместе с тем американские аналитики, опрошенные Washington Post, не считают возобновление трехстороннего формата поводом для тревоги со стороны США. «Но это должно показать тем, кто продвигает антикитайскую линию, что у наших союзников есть свои интересы и они не всегда совпадают с нашими», — заявил эксперт Стэнфордского университета Дэниел Снайдер.

Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России

На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации

Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.

В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео

Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео

МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России

Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото

Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7

Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?
Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Япония Южная Корея Китай Северная Корея Корейский полуостров США Фумио Кисида Си Цзиньпин
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Южная Корея провела учения в ответ на подготовку КНДР к запуску спутника
Политика
Россия вышла из соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия
Политика
Китай предупредил Тайвань об игре с огнем на грани войны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02) Инвестиции, 16:36
Макрон заявил, что Европа не ведет войну с Россией и хочет мира Политика, 20:05
Правительство поддержало право МВД выдворять иностранцев без суда Политика, 20:04
О чем КНР, Южная Корея и Япония договорились на первом с пандемии саммите Политика, 20:03
В ЕС начали дискуссию об отмене запрета ударов западным оружием по России Политика, 19:49
Honor представила новую линейку флагманских смартфонов Life, 19:40
Надаль на своем последнем «Ролан Гаррос» впервые проиграл в первом раунде Спорт, 19:37
Зарубежные гастроли принесли театрам рекордную выручку с начала пандемии Технологии и медиа, 19:31
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:28
В Одессе сотрудник военкомата заработал $1 млн на отводах от мобилизации Политика, 19:17
В Telegram обнаружили функцию проверки фактов Технологии и медиа, 19:09
В банке JPMorgan исключили скорое принятие новых ETF на критовалюты Крипто, 19:06
В КНДР признали провал миссии по запуску разведывательного спутника Политика, 18:59
Как прошла Русская музыкальная премия телеканала RU.TV РБК Компании, 18:58
В Каире заявили о стрельбе и гибели военного у занятого ЦАХАЛ КПП «Рафах» Политика, 18:57