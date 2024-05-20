«Зачинщик опасной войны». На Тайване прошла инаугурация нового президента

20 мая Лай Циндэ формально вступил в должность президента Тайваня. КНР предупреждала, что его избрание будет трактоваться как выбор в пользу войны. Чем известен Лай и насколько высоки риски вооруженного конфликта — в статье РБК

Лай Циндэ (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

20 мая на Тайване прошла инаугурация нового президента Лай Циндэ. Значительную часть своей речи политик посвятил отношениям с материковым Китаем, который считает остров своей отколовшейся провинцией. Новый лидер обратился к Пекину с призывом признать Тайвань в качестве независимого государства и предостерег: Тайбэй не пойдет на уступки в вопросах своей свободы и демократии. «Я хочу призвать Китай прекратить запугивать Тайвань при помощи политических военных средств, а также взять на себя глобальную ответственность вместе с Тайванем за упорную работу по поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и во всем регионе, чтобы мир не боялся развязывания войны», — заявил Лай.

Ответ из Пекина не заставил себя долго ждать: в канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР заявили, что независимость Тайбэя и мир в Тайваньском поливе — вещи несовместимые. «Как бы ни менялась ситуация на острове, кто бы ни находился у власти, это не изменит того факта, что земли по обе стороны пролива принадлежат одному Китаю», — говорится в заявлении.

На инаугурационную речь Лая отреагировали и в Москве. Официальный представитель МИДа Мария Захарова напомнила, что в совместном заявлении лидеров России и Китая, опубликованном по итогам визита президента Владимира Путина в Пекин, содержится положение, согласно которому Москва «выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны». По ее словам, США нагнетают обстановку в регионе и «препятствуют мирному объединению Китая», а также подогревают «сепаратистские силы острова».

Что известно о новом президенте Тайваня

Президент и вице-президент Тайваня избираются прямым голосованием на четырехлетний срок и могут быть переизбраны еще один раз. Предыдущая глава государства Цай Инвэнь пробыла на этой должности оба возможных срока, поэтому от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) на январских выборах баллотировался ее ближайший соратник и вице-президент страны Лай Циндэ. 64-летний политик набрал 40% голосов, тогда как его основной соперник и кандидат от Гоминьдана Хоу Юи — 33,5%. Сразу после победы (для нее достаточно относительного большинства голосов) Лай заявил о решимости «защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая», подчеркнув при этом готовность к переговорам с Пекином «на основе достоинства и паритета».

Одновременно с президентскими прошли и парламентские выборы, в ходе которых разыгрывались все 113 мест в однопалатном законодательном юане. Несмотря на победу Лая, ДПП утратила прежнее парламентское большинство: в юане нового созыва у нее остался всего 51 мандат, тогда как Гоминьдан получил 52.

Новый лидер Тайваня родился 6 октября 1959 года в небольшом городке Ванли, который теперь является одним из районов Нового Тайбэя — самого густонаселенного города острова, входящего в столичную агломерацию. В два года Лай лишился отца, и его матери пришлось в одиночку воспитывать шестерых детей, семья часто еле сводила концы с концами.

Тем не менее Лай получил медицинское образование в престижных тайваньских университетах и даже окончил магистратуру в Гарварде. В 1990-х он решил строить политическую карьеру, и уже в 2017 году стал премьер-министром Китайской Республики (официальное самоназвание Тайваня). После неудачного выдвижения на высший пост в 2019 году Лай был назначен вице-президентом Тайваня. На этой должности он курировал отношения со странами, признающими остров в качестве суверенного государства. В 2022 году Лай стал председателем правящей ДПП, а в январе 2024 года — 16-м президентом Тайваня.

Впрочем, как отмечает Foreign Affairs, новый глава государства находится в куда более шатком положении, чем его предшественница. «Из-за успеха Гоминьдана в парламенте его инаугурация выглядит не столько уверенной передачей эстафетной палочки, сколько неловким политическим переходом. Кандидат, предпочтение которому отдавали избиратели, выступающие за независимость, пришел к власти как раз в тот момент, когда ДПП потеряла способность реализовывать политические чаяния своих самых ярых сторонников», — поясняет обозреватель издания, исследователь Йельского университета Ник Фриш.

Что о новом руководстве Тайваня думает материковый Китай

Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР называла январское голосование на острове выборами между «миром и войной, процветанием и упадком», а самого Лая — «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». ДПП исторически выступала за поправки к Конституции, которые бы официально провозгласили независимость Тайваня. Однако сейчас ее руководство, включая прежде ярого сторонника независимости Лай Циндэ, заверяет, что не планирует предпринимать подобных шагов в обозримом будущем.

После поражения в гражданской войне в 1949 году сторонники правившей Китаем националистической партии Гоминьдан бежали на Тайвань, отказались признавать легитимность правительства коммунистов и объявили себя единственной законной властью по обе стороны Тайваньского пролива. Первое время такого же мнения придерживалась и большая часть мирового сообщества, и именно у Китайской Республики было место в ООН. Однако в 1971 году право представительства в ООН перешло коммунистическому Китаю, и в следующие годы международная поддержка гоминьдановского правительства постепенно ослабла. Пекин считает правительство на Тайване сепаратистским, а сам остров — своей провинцией.

В июле 2021 года в торжественной речи, посвященной столетию Коммунистической партии Китая (КПК), Си Цзиньпин подчеркнул, что воссоединение с Тайванем должно стать одним из наиболее важных шагов на пути к «возрождению китайской нации» к 2049 году. Пока Пекин пытается реализовать это при помощи экономических стимулов и военно-политического давления, включающего регулярное пересечение китайскими военными самолетами и кораблями так называемой срединной линии в Тайваньском проливе — неформальной границы между Тайванем и материковым Китаем.

«Белая книга», в которой изложена национальная оборонная стратегия КНР, не исключает силового решения тайваньского вопроса в случае безуспешности мирных усилий, направленных на воссоединение. Оно может быть принято при возможном вмешательстве внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства. По прогнозам ЦРУ, Пекин может избрать силовой сценарий установления контроля над Тайванем уже к 2027 году, когда будет отмечаться столетие Национально-освободительной армии Китая (НОАК).

Как отмечает американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS), Пекин может воздержаться от военной операции, если не увидит в политическом курсе Лая значительного отклонения от курса Цай. Поскольку политик не преодолел порог в 50% голосов, а его партия лишилась большинства в законодательном юане, у КНР сохраняется аргумент в пользу возможности мирного воссоединения с островом. Кроме того, скромные результаты ДПП на выборах позволяют Пекину утверждать, что Лай не представляет интересы всего населения Тайваня.

Другими важными факторами, снижающими риски военного конфликта, американские исследователи называют непростую экономическую ситуацию в самой КНР и курс китайского правительства на стабилизацию отношений с Соединенными Штатами. «Пекин надеется, что администрация Байдена поможет в некоторой степени обуздать Лая. Крупная военная операция КНР против Тайваня может подорвать недавний «прогресс», достигнутый Си Цзиньпином в двусторонних отношениях между США и Китаем, и еще больше укрепить позиции противников Китая в Соединенных Штатах», — говорится в аналитической записке.

Как складываются отношения с США и другими странами

Один из ближайших партнеров Тайваня — Соединенные Штаты. Вашингтон формально не признает независимость Тайваня и придерживается принципа «одного Китая», но в соответствии с законом, принятым после установления дипломатических отношений с КНР в 1979 году, несет обязательства по обеспечению безопасности острова в случае внешних угроз, в том числе со стороны материкового Китая. У США нет собственного посольства в Тайбэе, однако функции де-факто дипломатической миссии выполняет некоммерческая организация Американский институт на Тайване.

В рамках закона 1979 года США активно оказывают Тайваню военную помощь, в том числе и на безвозмездной основе. В конце апреля конгресс США одобрил выделение $8,12 млрд на «противостояние коммунистическому Китаю», в том числе около $2 млрд на поддержку Тайваня и других региональных партнеров США и $1,9 млрд на восполнение вооружений из арсенала США, ранее переданных Тайбэю. Пекин считает подобные шаги со стороны США подстрекательством сепаратистских настроений на острове.

Более того, Вашингтон совместно с азиатским партнерами ведет активную подготовку к возможному конфликту вокруг Тайваня. Так, на совместных учениях США и Филиппин Balikatan, которые продлились с 22 апреля по 19 мая и прошли в том числе вблизи Тайваньского пролива, военнослужащие двух стран отработали освобождение захваченных противником островов. Другой ключевой союзник США в регионе — Япония — поступательно перебрасывает вооружения и открывает военные базы на отдаленных островах, расположенных в нескольких сотнях километров от Тайваня.

Американские конгрессмены также нередко посещают остров с официальными визитами. Последний состоялся в конце февраля, спустя чуть более месяца после избрания Лай Циндэ президентом. Впрочем, на саму инаугурацию Лая США решили отправить неофициальную делегацию, куда войдут двое бывших американских чиновников и один академик, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника Белого дома. Собеседник агентства подчеркнул, что подобный шаг станет продолжением давней практики США направлять своих эмиссаров на инаугурационные церемонии в Тайбэе и что делегация будет «представлять американский народ».

Посольство Китая в Вашингтоне предупредило, что взаимодействие США с новыми властями Тайваня 20 мая и в последующий период «повлияет на ситуацию по обе стороны Тайваньского пролива, а также на китайско-американские отношения в будущем». Представитель дипмиссии также призвала администрацию Байдена «выполнить свое обещание не поддерживать независимость Тайваня».

Несмотря на растущие опасения вокруг возможного вторжения Китая на Тайвань, ключевые западные страны по-прежнему придерживаются политики «одного Китая». 17 мая, за три дня до инаугурации Лая, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель категорически исключил признание объединением независимости Тайваня. «Наша твердая позиция заключается в том, что мы не признаем государственность Тайваня и не будем этого делать. Это единый Китай», — сказал он в интервью Foreign Policy.

В настоящий момент суверенитет Тайваня признают Ватикан и 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Причем с 2016 года, когда президентом страны стала Цай Инвэнь, сразу десять стран разорвали многолетние дипотношения с Тайбэем и установили их с Пекином.

Последним стало Науру в январе 2024 года, вскоре после президентских выборов на Тайване (впрочем, карликовое островное государство меняет дипломатического партнера уже в третий раз с 2002 года). Не последнюю роль в этом процессе играют экономические преимущества, которые Пекин предоставляет странам, отказывающимся от признания Тайбэя. Поэтому одной из ключевых задач Лай Циндэ на посту президента станет предотвращение дальнейших дипломатических потерь и сохранение оставшихся немногочисленных союзников.