Северная Корея запланировала запустить спутник с баллистической ракеты

Северная Корея намерена запустить разведывательный спутник в период с 27 мая по 4 июня. О таких планах страна уведомила Японию, сообщает японское агентство Kyodo.

Запуск ракеты-носителя со спутником будет осуществлен в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон. Районы предполагаемого падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Официальные лица Японии, Южной Кореи и США по телефону обсудили намерение Северной Кореи запустить спутник, сообщил МИД Японии. Они объявили, что будут призывать Северную Корею отказаться от этих планов, поскольку любой запуск с использованием технологии баллистических ракет представляет собой нарушение резолюций ООН.

Последний раз Северная Корея запускала разведывательный спутник в ноябре 2023 года. После этого Пхеньян объявил о планах запустить еще три спутника в 2024 году.