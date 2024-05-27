ЕС ввел санкции против Медведчука из-за попыток вмешательства в выборы

Медведчука обвинили в кураторстве кампании по вмешательству в выборы в Европарламент с помощью издания «Голос Европы», которое платило евродепутатам за продвижение пророссийской позиции. МИД отвергал обвинения в таких действиях

Виктор Медведчук (Фото: Ирина Яковлева / ТАСС)

Евросоюз по предложению Чехии внес в санкционный список бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, его соратника по партии Артема Марчевского и издание Voice of Europe («Голос Европы»), сообщается в Х чешского МИДа.

«Голос Европы» в ведомстве назвали «инструментом российской пропаганды, с помощью которого Россия пыталась повлиять, в том числе, на выборы в Европарламент». «Под санкции также попали пророссийские бизнесмены Артем Марчевский и Виктор Медведчук, стоящие за российской операцией влияния», — сказано в сообщении.

Активы названных лиц и СМИ в Европе были заморожены, Медведчуку и Марчевскому запретили въезд в страны ЕС. Ранее санкции против них ввела только сама Чехия.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня. В 27 странах выберут 720 депутатов, которые затем определят состав ключевых органов ЕС.

Весной в Европе началось расследование вмешательства российской стороны в предвыборную кампанию в Европаларламент, дело получило название Russiagate. В нем в том числе шла речь о новостном сайте «Голос Европы», который базировался в Праге.

Чешская служба безопасности и информации страны (BIS) обнаружила агентурную сеть, которая использовала евродепутатов для распространения «российской пропаганды» через «Голос Европы». Издание, как считают в BIS, платило политикам в обмен на продвижение пророссийских взглядов среди общественности, в том числе в отношении конфликта на Украине.

Курировали кампанию, как утверждает спецслужба, Медведчук и Марчевский. Последний в прошлом был генеральным продюсером телеканала «112 Украина», который был закрыт украинскими властями в феврале 2021 года после введения Киевом санкций против их владельца и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.

17 мая работу «Голоса Европы» в ЕС запретили.

Российский МИД заявлял, что «решительно отвергает любые спекуляции касательно якобы имеющего место или планируемого российского вмешательства в европейские избирательные процессы» и отметил, что на введение санкций в связи с этими обвинениями последует ответ. Медведчук говорил, что в Европе «идет травля оппозиционных политиков, выступающих за мир».