 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

ЕС ввел санкции против Медведчука из-за попыток вмешательства в выборы

Сюжет
Война санкций
Медведчука обвинили в кураторстве кампании по вмешательству в выборы в Европарламент с помощью издания «Голос Европы», которое платило евродепутатам за продвижение пророссийской позиции. МИД отвергал обвинения в таких действиях
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: Ирина Яковлева / ТАСС)

Евросоюз по предложению Чехии внес в санкционный список бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, его соратника по партии Артема Марчевского и издание Voice of Europe («Голос Европы»), сообщается в Х чешского МИДа.

«Голос Европы» в ведомстве назвали «инструментом российской пропаганды, с помощью которого Россия пыталась повлиять, в том числе, на выборы в Европарламент». «Под санкции также попали пророссийские бизнесмены Артем Марчевский и Виктор Медведчук, стоящие за российской операцией влияния», — сказано в сообщении.

Активы названных лиц и СМИ в Европе были заморожены, Медведчуку и Марчевскому запретили въезд в страны ЕС. Ранее санкции против них ввела только сама Чехия.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня. В 27 странах выберут 720 депутатов, которые затем определят состав ключевых органов ЕС.

Медведчука обвинили в проведении «операций влияния» перед выборами в ЕС
Политика
Виктор Медведчук

Весной в Европе началось расследование вмешательства российской стороны в предвыборную кампанию в Европаларламент, дело получило название Russiagate. В нем в том числе шла речь о новостном сайте «Голос Европы», который базировался в Праге.

Чешская служба безопасности и информации страны (BIS) обнаружила агентурную сеть, которая использовала евродепутатов для распространения «российской пропаганды» через «Голос Европы». Издание, как считают в BIS, платило политикам в обмен на продвижение пророссийских взглядов среди общественности, в том числе в отношении конфликта на Украине.

Курировали кампанию, как утверждает спецслужба, Медведчук и Марчевский. Последний в прошлом был генеральным продюсером телеканала «112 Украина», который был закрыт украинскими властями в феврале 2021 года после введения Киевом санкций против их владельца и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.

17 мая работу «Голоса Европы» в ЕС запретили.

Российский МИД заявлял, что «решительно отвергает любые спекуляции касательно якобы имеющего место или планируемого российского вмешательства в европейские избирательные процессы» и отметил, что на введение санкций в связи с этими обвинениями последует ответ. Медведчук говорил, что в Европе «идет травля оппозиционных политиков, выступающих за мир».

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Виктор Медведчук Евросоюз санкции Чехия
Виктор Медведчук фото

Виктор Медведчук

политик, бывший глава администрации президента Украины, экс-глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Украина), бывший депутат
7 августа 1954 года
Материалы по теме
Украина продаст Maybach и 20 коллекционных часов Медведчука
Политика
Медведчука обвинили в проведении «операций влияния» перед выборами в ЕС
Политика
Кремль предложил прислушаться к словам Медведчука о событиях в Одессе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
ЕС ввел санкции против Медведчука из-за попыток вмешательства в выборы Политика, 10:52
МИД и Минюст предложили исключить «Талибан» из запрещенных организаций⁠ Политика, 10:49
Как Путин приехал в Узбекистан. Видео Экономика, 10:44
Тренер «Спартака» заявил о возможном получении гражданства России Спорт, 10:44
МИД ответил на слова главы Эстонии о планах «поставить Россию на колени» Политика, 10:43
Times узнала детали покушения на Буданова агентами из охраны Зеленского Политика, 10:40
Гиперфокус — это круто: мифы о СДВГ Pro, 10:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:38
Костин не увидел угрозы «повальной национализации» Экономика, 10:31
«Коммерсантъ» узнал о прекращении в судах дела о махинациях на ₽500 млн Общество, 10:27
Курс доллара упал ниже ₽89 впервые с 30 января Инвестиции, 10:26
Ники Минаж рассказала подробности задержания за наркотики Общество, 10:26
Испания передаст Украине военную помощь на рекордные €1,1 млрд Политика, 10:24
Сальдо сообщил о пострадавших при ударе по зданию Социального фонда Политика, 10:20